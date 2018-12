Washington— Esta Navidad ha sido amarga para muchos funcionarios estadounidenses.El cierre de Gobierno por las discrepancias políticas sobre los fondos del muro fronterizo ha afectado al 25 por ciento de la Administración, lo que se traduce en cerca de 800 mil trabajadores.Poco menos de la mitad de ellos fueron enviados a casa desde el pasado sábado -cuando entró en vigor el "apagón"- sin paga y, al resto, se les entregará un cheque una vez que se apruebe la partida presupuestaria."Esto le arruinó la Navidad a muchos empleados", lamentó Randy L. Erwin, presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE, por sus siglas en inglés).Añadió que para muchos de los funcionarios, que ganan 26 mil dólares anuales, esta situación provocó que no sepan ni van a poder el alquiler o si pueden permitirse encender la calefacción.El precedente en estos casos es que a los empleados que son suspendidos de sus labores reciben su paga a través de una legislación que el Congreso aprueba una vez que se normalice la situación.Erwin explicó que en los otros dos "apagones" del año -que no superaron los tres días- los departamentos afectados tenían un plan de contingencia como utilizar fondos de reserva para continuar funcionando con los servicios mínimos."Esta vez creo que el Presidente lo decidió a último minuto. Y hace tantas cosas antipresidenciales, que si dice que este cierre va a ser largo, hay que creerle y prepararse", señaló.Las negociaciones presupuestarias se retomarán hoy en el Senado tras un receso por las fiestas navideñas.Los pronósticos del director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, como los de Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes demócrata, es que no se llegue a acuerdo hasta la primera semana de enero.

