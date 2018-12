Estados Unidos— El narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes expresó que Joaquín 'El Chapo' Guzmán se fortaleció tanto entre 2003 y 2007 que incluso tenía en uno de sus ranchos 'armamento aéreo'.En su segundo día como testigo en el juicio contra Guzmán en la corte de Brooklyn, Cifuentes aseguró que luego de que regresara en 2007 a uno de los ranchos del acusado en la sierra cercana a Culiacán encontró cambios significativos en la organización.El colombiano dejó México en 2003 para volver en 2007. En julio de ese año, de acuerdo con su testimonio, visitó de nuevo uno de los ranchos de Guzmán en la sierra entre Durango y Sinaloa.El fiscal Adam Fels preguntó a Cifuentes qué cambios había notado cuando volvió a visitar a Guzmán en 2007, a lo que el testigo respondió que “la organización era otra”.Describió que en el rancho había mucha más gente y mucho más armamento. Además, uno de los asistentes principales de Guzmán, Dámaso “El Licenciado” López, portaba varios teléfonos celulares y radios de comunicación.Afirmó que en el rancho incluso tenían “armamento aéreo”, aunque Cifuentes no aclaró si esas armas tenían capacidad para derribar aeronaves.Aclaró que los líderes de la organización eran los mismos, pero que ahora tenían más trabajadores y “más poder”. Precisó que ese poder “era 10 veces mayor” en 2007 que cuatro años antes.En un viaje posterior realizado en 2009 a uno de los ranchos de Guzmán en la sierra, Cifuentes contó que consumió enfrente de Guzmán un porro de la marihuana que había cultivada en la zona."¿Y eso qué te da?”, preguntó Guzma?, según el testimonio de Cifuentes. El testigo invitó a Guzmán a probar el porro, a lo que el acusado accedió para añadir tras unos segundos: “esto a mí no me hace nada”.Arrestado en Venezuela en 2012, Cifuentes fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2013, cuando se declaró culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.Cifuentes Villa pertenece a una familia conocida en Colombia como “el clan Cifuentes Villa”. El testigo mismo describió que su familia, originaria de Medellín, se dedicaba a la producción de cocaína.En llamadas presentadas por la fiscalía este miércoles, se puede escuchar a la madre, Carlina, así como a hermanas y hermanos de Cifuentes Villa, discutir detalles sobre el tráfico de drogas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.