-Gana otro round Adriana contra morenos -Jesús Valenciano, Fernando Álvarez, Corral -Lejos el ciclo bajista de la tasa de interés -Chihuahua no le dará salud a AMLO

El dictamen de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el pleito interno de la bancada morenista en el Congreso del Estado, estuvo lejos de ser una decisión determinante, sólo aplazó la resolución de fondo del conflicto.

Fue otro round que ganó la diputada Adriana Terrazas al coordinador del grupo parlamentario, Cuauhtémoc Estrada Sotelo; y a los demás integrantes del mismo, la mayoría juarenses señalados por violencia política en contra de su compañera. La resolución de los magistrados electorales federales, Sergio Arturo Guerrero, Gabriela del Valle y Omar Delgado Chávez, fue la de revocar la sentencia del Tribunal Estatal Electoral que exculpó a ocho legisladores morenistas y sancionó únicamente a Estrada Sotelo.

Al resolver los 10 juicios con inconformidades de todos los protagonistas del pleito, la Sala Guadalajara le dio directamente la razón al reclamo de Terrazas Porras contra la sentencia del TEE, además de que consideró parcialmente válidos algunas de las impugnaciones de los denunciados.

De paso le dio su repasada a los magistrados del TEE, Roxana Díaz y Gabriel Sepúlveda, que le dieron la vuelta al proyecto de resolución original, de su compañero Hugo Molina, con lo que exculparon a la mayoría y le echaron todo el peso al coordinador.

Una revisión más del caso denunciado por Terrazas, pues, le da otra victoria momentánea a la diputada juarense que prácticamente expulsaron de la bancada sus compañeros, por atreverse a tejer acuerdos que la llevaron a ser la presidenta del Congreso desde agosto de 2022.

***

Algunos políticos inmersos en las actuales campañas ya sea en primera elección o en búsqueda de la reelección tienen su mirada varios metros adelante de donde van sus pasos sin temor al clásico tropezón por pequeños obstáculos aparentemente inofensivos.

Jesús Valenciano, el alcalde con licencia de la boyante Delicias, anda despreocupado porque la reelección es considerada mero trámite pero el tiempo que no le dedica a ese objetivo lo ha duplicado en el propósito de la joya de la corona en los próximos tres años, la gubernatura.

Su principal impulsor y probablemente mayor operador en ese sentido es el exdiputado, expresidente del PAN estatal y actual jefe de la Secretaría Particular en Palacio de Gobierno, Fernando Álvarez Monge.

Ese equipo no está pensando en adherirse a Marco Bonilla, o a Mario Vázquez, o a Manque Granados, o a Tony Meléndez, algunos de los mencionados desde ahora como posibles candidatos a la gubernatura. No, allá no hay opción entre esas sopas, allá es equipo propio encabezado por Valenciano.

No sabemos si la jefa política tanto de Valenciano y no se diga de Fernando, Maru Campos, conozca el activismo al respecto, pero sí sabe que su secretario particular fue uno de los principales operadores del corralato, funcionario de la administración pasada y seguramente todavía con algunas jugadas en aquel equipo.

No son momentos para la confianza excesiva; o mejor dicho, no hay rendija para ninguna confianza hacia Corral y compañía.

***

El reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor que presentó ayer el Inegi mostró una ligera alza superior a las expectativas en lo general, al colocarse la inflación en 4.65 por ciento, pero la buena noticia fue que el componente subyacente tuvo un comportamiento a la baja que también superó las expectativas.

Esa fue la buena noticia en los mercados, un freno en la inflación núcleo que mide los productos y servicios menos expuestos a las volatilidades y los efectos temporales.

El dato favorece los pronósticos de un descenso en el indicador general en el mediano y largo plazos, algo esperanzador luego de los años críticos vividos desde la pandemia, las medidas con la que enfrentaron los países su emergencia y las guerras vigentes.

No obstante, tal como estaba previsto, no fue suficiente el reporte de la inflación para que la Junta de Gobierno del Banco de México modificara la tasa de interés que algunos, hace unas semanas, pensaron que entrarían en un ciclo bajista, cuando el referencial fue disminuido del 11.25 al 11 por ciento.

Ayer al mediodía, Banxico mantuvo con cautela la tasa en el nivel en que estaba, poniéndole frío a esa creencia de que comenzarían a bajar el referencial en las siguientes reuniones para tomar decisiones de política monetaria.

Este nivel inflacionario, que tiene muchos de los precios por las nubes, y la medida de las tasas para tratar de enfriar los sobrecalentados motores de la economía, son el marco en el que llegarán las elecciones del dos de junio, fecha también importante en las decisiones económicas nacionales.

***

Quisieron los legisladores chihuahuenses hacer como en los Estados Unidos, donde los servidores públicos no deben separarse del cargo para hacer campaña por la reelección, pero es otra realidad muy distinta.

Está ahí la reforma textual efectuada hace ya cuatro años a la ley electoral, donde será optativo para diputados, alcaldes, síndicos y regidores, retirarse del cargo en busca de continuar en el mismo hueso.

Pero es sumamente difícil, con toda la legislación incluso penal que sanciona la desviación de recursos públicos para fines personales, como podría ser la reelección, cumplir a pie juntillas con esa norma sin caer en sanción.

Así por ejemplo, el aparato celular y la línea, pagada por el gobierno municipal, o el vehículo asignado y los escoltas, en campaña electoral, serían vistos sin duda como un uso indebido de recursos públicos.

Por eso aquí en Juárez, la síndica Esther Mejía no lo dudó ni un momento y pidió separarse del cargo desde fines de marzo, situación que un mes después hizo el mismo Cruz Pérez Cuéllar.

Porque quien no lo hizo como la síndica Olivia Franco en Chihuahua, está en el ojo del huracán, precisamente al ser señalada de realizar proselitismo en horario laboral, con el uso de recursos públicos.

Pero Olivia solo es la punta del iceberg, en idéntica situación está la bancada morenista, con Cuauhtémoc Estrada a la cabeza, porque usan instalaciones, celular, etc., en andarse promoviendo, y junto con ellos síndicos, regidores, etc.

Es mucho el amor a la nómina quincenal; no tardan también en caer las denuncias respectivas.

Lo más sano es regresar a la obligación de retirarse del cargo aún para la reelección, seis meses antes de las elecciones, o si se quiere al iniciar campañas; para que copiar un modelo americano que de antemano resulta inaplicable en el mar de desconfianzas existente históricamente en nuestro país.

***

A ver cómo se ponen las cosas en Chihuahua, cuando, si es que viene, el presidente Andrés Manuel López Obrador visite la entidad como parte de su gira que arranca este mismo lunes 13 de mayo.

López Obrador anunció desde la mañanera que hará un recorrido con el fin exclusivo de revisar el proyecto de salud con los gobernadores y gobernadoras, estado por estado. El tema es la adhesión de las entidades al IMSS-Bienestar.

En Chihuahua es categórica la negativa de la mandataria panista María Eugenia Campos Galván, quien ha hecho hincapié en que la federación quiere prácticamente todo para trabajar, infraestructura y todo lo que implica.

Quién sabe qué labores de convencimiento tenga contempladas ejercer el presidente, pero dudamos que el panorama vaya a cambiar con su visita personal.

En la mañanera del martes de esta semana, AMLO dijo: “Podríamos reunirnos todos los gobernadores, gobernadoras, y hacer una evaluación de oficina o en general, pero no, quiero ir estado por estado porque a partir de ahí iniciamos el plan o, mejor dicho, entra la etapa de reforzamiento del plan de salud para que el día dos de septiembre —el informe es el día primero, va a ser en el Zócalo— el día dos inicie un recorrido porque quiero izar la bandera blanca de salud en todos los estados”.

Ya para entonces, agregó, tiene que haber médicos en todos los centros de salud, especialistas, medicinas, etc.

El plan federal contempla, en palabras del propio Obrador, que ya para entonces los estados van a tener sus recursos y ya van a estar trabajando los 11 mil comités de salud, hasta que pase la elección.

Casi casi como en Dinamarca.