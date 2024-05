Piensa Loya en reactivar el turismo en la frontera

El candidato a la presidencia municipal Rogelio Loya propuso estrategias para reactivar el turismo en Juárez tras reunirse con miembros de la Asociación de Hoteles y Moteles.

Dijo que parte de su estrategia es contratar 400 elementos y adquirir 200 patrullas adicionales en su primer año de gobierno, para dar una respuesta casi inmediata a los actos delictivos que se presenten.

Destacó que es necesaria la confianza en la seguridad pública, para que regrese el turismo extranjero, sobre todo de Texas, Nuevo México y Arizona, que abandonaron a Juárez como destino turístico.

“Urge hacer atractiva a nuestra ciudad turísticamente, ya no como antes, si no en una etapa nueva, con proyectos y planes aterrizados, pero que van de la mano de la seguridad pública que no existe con el actual Gobierno municipal”, comentó.

Agregó que entre sus planes está llevar a cabo una nueva estrategia que conlleva seguridad, movilidad urbana, infraestructura y oferta turística lo que sin duda se podrá lograr con los 10 mil millones de pesos que prometió Xóchitl Gálvez, aparte del presupuesto anual del municipio y que servirán para la rehabilitación de calles y avenidas.

Interpondrá denuncias

Por la tarde Loya Luna dijo que presentará denuncias contra supuestos funcionarios municipales que realizan actos de campaña en horarios laborales.

Dijo que Jaime Flores Castañeda, se desempeña como staff en el DIF municipal con un sueldo de 33 mil pesos mensuales, “es el mismo que descaradamente se presentó en horario de oficina a darle su apoyo a Cruz Pérez Cuéllar en una rueda de prensa”.

El candidato señaló que está de acuerdo en que el alcalde en funciones, Martín Chaparro Payán, aplique las sanciones de acuerdo a la ley y expresó que Flores Castañeda, resultó ser parte de un montaje mediático–electoral, “para dar fuerza al candidato del partido oficial”.