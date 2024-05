Firma Aquí: Amor y ciencia ficción

Ciudad de México.- "Alexa, apaga luces." "Siri, llama a fulano." Agenda, citas, trabajo, viajes, entretenimiento, socialización vaya, hasta salud. La tecnología se vuelve cada vez más, una parte fundamental de nuestras vidas. Los asistentes virtuales, ¿se vuelven indispensables?

De la inteligencia artificial y las relaciones humanas va Firma Aquí.

México del futuro: la ciencia ha comprobado que el enamoramiento dura cuatro años, así que una empresa crea un sistema para obtener a la pareja temporal perfecta. Cuatro años de felicidad y, después, adiós. Fran Robles (Regina Blandón) es una de las usuarias. Pero algo pasará que la cambiará.

Esta película mexicana inicia con un tema interesante: si la tecnología resuelve muchos de nuestros problemas cotidianos, ¿por qué no habría de resolver nuestros conflictos de pareja? Si el algoritmo me conoce y recomienda una buena película, ¿no me podrá recomendar a una persona?

El filme juega con conceptos como preconcepciones sobre cómo deben ser las relaciones amorosas, la aceptación/rebeldía al sistema social. De manera astuta, entreteje conversaciones contemporáneas en ese escenario futurista.

Es una cinta que nos recuerda un poco a La Langosta (The Lobster) de Yorgos Lanthimos, en la que humanos deben encontrar una pareja o tendrán que convertirse en un animal.

Aquí el guion omite el humor negro y se mueve más entre el drama, la comedia romántica y la ciencia ficción, aunque la transición no siempre es suave. Varias ideas daban para más. Especialmente el último cuarto, se siente algo apurado.

También es cierto que la cinta, se siente un poco limitada por su presupuesto.

Lo bueno: ésta no es la típica comedia mexicana, flojona y poco imaginativa. Aquí hay un acercamiento más arriesgado y original. Sus protagónicos -Regina Blandón y Leonardo Ortizgris- logran buenas actuaciones y son carismáticos.

En el cine y en la vida, la tecnología, facilita; pero ingenio, siempre se necesita.

FIRMA AQUÍ

Dos estrellas y media.

Dirige: Enrique Vázquez.

Actúan: Regina Blandón, Leonardo Ortizgris, Patricia Bernal.

Duración: 100 min.