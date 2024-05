Invitan al Papa Francisco para cameo en 'Cambio de Hábito 3'

Ciudad de México.- ¿Te imaginas al Papa Francisco actuando por unos momentos en una película de Hollywood? La actriz Whoopi Goldberg sí, al grado de que invitó al religioso a que hiciera un cameo en Cambio de Hábito 3.

La saga de comedia, que en inglés se llama Sister Act, sigue a una cantante de clubs nocturnos que se disfraza de monja para esconderse de la mafia.

"Quería agradecerle. He estado tratando de reunirme con él durante unos 10 años. Cada vez que digo: 'Ok, ahora sí lo haré', pasaba algo y luego no podía hacerlo y cancelaban nuestra reunión", compartió la actriz, ganadora de un Óscar, en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Fui a verlo y en realidad es un fan de Cambio de Hábito. Le ofrecí un papel. Dijo que vería cómo estaba su tiempo (para hacerlo)", añadió Goldberg, en referencia a la visita que le hizo al Papa Francisco en 2023.

En la entrevista, Whoopi compartió que el pontífice le aplaudió su labor de hacer reír a las personas y llevar alegría al mundo.

Cambio de Hábito, de 1992, se convirtió en un clásico cómico poco después de su estreno, dando paso a una secuela para el año siguiente. La tercera parte de la saga se anunció desde 2020, para llegas en exclusiva a la plataforma Disney+.