Revelan seleccionados que buscarán estar en la Copa América

Metepec, México.- ¡Los elegidos!

Se reveló la lista de 31 jugadores de la Selección Mexicana para los próximos amistosos y de la cual saldrán los integrantes que estarán en la Copa América.

Entre ellos se confirma la ausencia del portero Guillermo Ochoa, y también resalta la ausencia del delantero del América, Henry Martín.

Jaime Lozano, DT del Tri, dijo que habló con Guillermo Ochoa para informarle que no formaría parte del plantel que irá a la Copa América, pero que no le cierra las puertas para el futuro, al igual que otros jugadores que no estén en este llamado.

Por su parte, Duilio Davino, director de selecciones nacionales, estableció que confían en Lozano y que no es posible pensar en cambiar de entrenador tras cada derrota del Tri.

"Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para dirigir el Mundial 2026", indicó.