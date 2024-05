Rompen paradigmas madres trabajadoras

Ser madre no es obstáculo para el éxito profesional, así lo demostró Bertha Alicia Galindo Villalobos, quien con el apoyo de sus padres, y una beca, consiguió graduarse como contadora pública abriéndose campo en trabajos donde no estaban listos para una mujer al frente.

La ahora jubilada, de 79 años de edad, y miembro destacada del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Juárez, narró que en su trayectoria de 51 años laborales fue contadora general de la Junta Federal de Mejoras Materiales, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y más.

“Contraje matrimonio. Dios nos mandó un maravilloso hijo que es y seguirá siendo mi principal inspiración y motivación para salir adelante. Y como siempre le he dicho ‘si algo bueno he hecho en la vida, Dios me lo premió contigo’”, puntualizó la condecorada profesionista.

Como viuda, se hace cargo de su casa. En el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 34 por ciento de los hogares chihuahuenses eran encabezados por mujeres, la mayoría madres de familia, mientras que en 2015 era el 30%.

Hasta 2020 había un millón 146 mil 395 viviendas particulares habitadas en el estado de Chihuahua, por lo que ese 34% equivale a 389 mil 774 inmuebles. A nivel nacional en 33 de cada 100 moradas, las mujeres son reconocidas como jefas de la residencia, implicando 11 millones 474 mil 983 domicilios.

“En la actualidad soy viuda, jubilada y persona de la tercera edad, que disfruto con mucho amor y cariño a mi familia y los logros que conseguí a través de mi trabajo y lo atesoro muy ampliamente, dando infinitas gracias a Dios Nuestro Señor por las bendiciones recibidas”, dijo Bertha Alicia.

Agregó que en la actualidad continúa cooperando con la comunidad a través de la asociación civil de la que es tesorera y segunda vocal. Desde ahí, contó, brinda ayuda a jóvenes a nivel profesional y de eficiencia académica con becas para que, como ella hizo, puedan desarrollarse en sus rubros.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en este municipio fronterizo existen 500 mil 433 trabajadores formales; de éstos, 213 mil 714 son mujeres, un 42% o cuatro de cada 10. Según los datos, en promedio, perciben un salario de 608 pesos diarios, contra 707 pesos de los hombres.

“La vida no es perfecta, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Madres, den a sus hijos todo el amor y cariño, y enséñenles valores, pero que ellos los vean primero en ustedes. Mujeres, madres, abuelitas y bisabuelas, demos ejemplo y amor a nuestros hijos”, recomendó este Día de la Madre.

Entre sus logros, la juarense fue galardonada con el reconocimiento a la “Mujer Distinguida” de parte de la Unión Femenina Iberoamericana; otro más de la Sociedad Mutualista “Miguel Hidalgo”, entre muchos otros. Conminó a las mamás a no darse por vencidas y a velar por su descendencia.

