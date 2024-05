Minimiza Xóchitl cambio de formato del debate

Ciudad de México.- Al afirmar que no tiene problema con el cambio de reglas del debate y señalar que con cualquier formato está de acuerdo, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, dijo que el problema es que con tres participantes un encuentro como el del próximo 19 de mayo no resulta muy claro.

También acusó que en el pasado debate el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, defendió a la también abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

En entrevista a su arribo al filo del mediodía a un abarrotado gimnasio de la Universidad La Salle para encabezar un evento, afirmó que acudirá al debate que le pongan.

"El problema es que no era muy claro entre tres", criticó la política hidalguense.

"Pues si te estás peleando con la (Claudia) Sheinbaum y luego se mete el Máynez a defenderla, pues tampoco ayuda mucho porque eran dos contra una, pero pues que me la echen solita. Yo digo que uno a uno ya entre las dos punteras vendría bien (un debate)", lanzó.

El último debate presidencial, programado para el domingo 19 de mayo, consideraba un segmento donde los tres aspirantes se realizaban preguntas entre ellos, sin la intervención de los moderadores, y en donde estaban obligados a responder.

Los partidos políticos presionaron y el Instituto Nacional Electoral cedió para suavizar el tercer debate presidencial descartando el formato cara a cara.

Por otro lado, cuestionada en torno al fuerte dispositivo de seguridad implementado en su gira de dos días que concluye hoy en Tamaulipas, expresó que no está de acuerdo, ya que el resto de la población no cuenta con protección, pero dijo que la decisión no la tomó ella.

"Pues me desagrada tener tanta seguridad, lo he dicho una y otra vez, no es una decisión que yo tomo, me parece que es similar a la que tuvo Sheinbaum, pero eso habla de lo que está pasando en Tamaulipas. Eso habla de que en Tamaulipas hay una situación complicada con la seguridad y la mayoría de los habitantes no quiere esta seguridad".

"Lamentable que una candidata que usaba bicicleta, que se iba a su oficina en bicicleta sin escoltas", fustigó, "tenga que estar con esta seguridad como candidata a la presidencia".

Al evento en el gimnasio de la Universidad La Salle acudieron aproximadamente 3 mil simpatizantes de Gálvez.