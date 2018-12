Washington.- Influyentes legisladores demócratas están hablando de las posibilidades de un juicio político o incluso prisión para el presidente Donald Trump si se demuestra que hizo pagos ilegales a mujeres para comprar su silencio, añadiendo a las presiones sobre Trump por la investigación sobre Rusia y otros escándalos."Existe el prospecto muy real de que el día que Donald Trump deje el puesto, el Departamento de Justicia lo impute, de que sea el primer presidente en mucho tiempo en enfrentar el prospecto real de prisión", dijo el representante Adam Schiff, que a partir de enero será el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja. ``La cuestión del perdón pudiera existir más adelante cuando el próximo presidente tenga que decidir si perdona a Donald Trump".El representante demócrata Jerry Nadler, que presidirá la Comisión de Asuntos Judiciales, describió los detalles en documentos de los fiscales presentados el viernes en la causa contra el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, como evidencia de que Trump estuvo ``en el centro de un fraude masivo".``Esos serían delitos merecedores de juicio político", dijo Nadler.En los documentos, los fiscales en Nueva York vincularon por primera vez a Trump con un delito federal de pagos ilegales para comprar el silencio de dos mujeres durante la campaña electoral del 2016. La oficina del fiscal especial Robert Mueller presentó además contactos no revelados previamente entre asociados cercanos de Trump e intermediarios rusos y sugirió que el Kremlin buscó temprano influir en Trump y su campaña republicana apelando a sus intereses políticos y de negocios.Trump ha negado las acusaciones y compara la pesquisa con una "cacería de brujas".Nadler dijo que era demasiado pronto para saber si el Congreso iniciará un proceso de juicio político sobre la base de los pagos ilegales porque los legisladores tendrían que sopesar la gravedad del delito para justificar ``anular" la elección del 2016. Nadler y otros legisladores dijeron el domingo que esperarían por detalles adicionales de la investigación de Mueller de interferencia rusa en las elecciones y posible coordinación con la campaña de Trump para determinar la extensión de las violaciones por Trump.Mueller no ha dicho cuándo va a completar un reporte de sus conclusiones y no estaba claro si tal reporte sería entregado al Congreso. Ea decisión le correspondería al secretario de Justicia.

