Pareja migrante cruza a Estados Unidos para dar a luz

Fuentes oficiales informaron que una pareja de hondureños integrante de la caravana migrante que ingresó a Estados Unidos, celebró el nacimiento de su segundo hijo en un hospital de San Diego, California.José Miguel Ortiz y su esposa Maryuri, ambos de 19 años, llegaron a territorio estadounidense el pasado 26 de noviembre tras entregarse a elementos de la Patrulla Fronteriza que custodiaban la frontera entre Tijuana (México) y San Diego.Maryuri, que tenía ocho meses de embarazo en ese momento, comenzó a sentir dolor abdominal, por lo que fue trasladada a un hospital de San Diego, donde más tarde nacería su segundo hijo, Mike, según detalló un portavoz de Patrulla Fronteriza.Tras el alumbramiento, la familia regresó a un centro de detención para que sus solicitudes de asilo fueran procesadas.El pasado sábado fueron puestos en libertad condicional, luego de que le colocaran un grillete electrónico a Ortiz.Tras recibir el apoyo de la organización Ángeles de la Frontera, que les facilitó hospedaje por unos días con una familia estadounidense, finalmente hoy partieron a Columbus, Ohio, en donde los albergará un pariente mientras esperan su audiencia ante un juez."Todos tienen su tiempo, tienen esperanza, sí, sí se puede, siguiendo las reglas, no mintiendo, pero nosotros todavía no hemos terminado nuestro caso y esperamos que termine bien", dijo Miguel Ortiz minutos antes de abordar el autobús.Junto a él iban a su esposa y dos hijos, Santiago, de tres años, y Mike, de diez días de nacido.La pareja partió de Honduras a mediados de octubre junto con la caravana migrante, cuya mayoría de integrantes espera en albergues de la vecina ciudad de Tijuana.Dado que las condiciones allí no eran favorables para la familia, según dijeron, optaron por cruzar la frontera y entregarse a las autoridades estadounidense.Ahora, con su hijo en brazos, que sus padres esperan sea estadounidense, la familia luce tranquila, pero saben que su proceso legal continúa. Tienen fechas programadas en la corte de Ohio para mediados de este mes y para finales de enero.Antes de partir, agradecieron el apoyo recibido tanto por la organización Ángeles de la Frontera -les ofreció comida, ropa y pasajes de autobús-, como por una mujer estadounidense que les dio refugio y cuyo nombre no trascendió."Me siento feliz porque es otro paso que vamos a dar, pero también tenso, porque tenemos nuestras audiencias (de inmigración)", comentó Ortiz, cuyo hijo Mike podría ser el primero de los migrantes llegados con la caravana en nacer en suelo norteamericano.Según cifras estimadas de Protección Civil mexicana a las que tuvo acceso Efe hoy, hay 2.500 migrantes de la caravana en un albergue, 1.000 han regresado a su país, 1.000 han intentado cruzar a Estados Unidos y han sido detenidos y entre 250 y 500 están en el exterior del primer albergue cerrado la semana anterior.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.