Estados Unidos- Michael Flynn, un general retirado del Ejército que desempeñó un papel clave en la campaña presidencial de Donald Trump y luego se desempeñó brevemente como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha brindado "asistencia sustancial" a los investigadores en el caso de Rusia y debe ahorrarse el tiempo en prisión por mentir al FBI Agentes, dijeron los fiscales a un tribunal federal el martes, publicó Los Angeles Times.Flynn se declaró culpable en diciembre pasado por mentir a los agentes federales sobre sus conversaciones con el embajador ruso durante la transición presidencial, alegando falsamente que no discutieron las sanciones de los Estados Unidos."Una sentencia que no impone un período de encarcelamiento ... es apropiada y justificada", escribieron los fiscales que trabajaron para el abogado especial Robert S. Mueller III en una nota de sentencia para el Juez de Distrito de los Estados Unidos Emmet G. Sullivan.Flynn es el único miembro del equipo de la Casa Blanca de Trump que ha sido acusado en una investigación que el presidente ha denunciado sin tregua como un "engaño" y una "caza de brujas".Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Flynn acordó cooperar con la oficina del abogado especial, que hasta ahora ha acusado u obtenido declaraciones de culpabilidad de 33 personas, incluidos varios de los antiguos ayudantes y asociados de Trump.Mueller no ha citado ninguna información proporcionada por Flynn en ninguno de sus procedimientos judiciales, sin dejar claro qué tipo de ayuda estaba brindando. Pero el martes, los fiscales dijeron que Flynn había brindado "asistencia sustancial".Los abogados defensores tendrán su propia oportunidad de hacer una recomendación al juez antes de que sea sentenciado el 18 de diciembre.

