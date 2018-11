Una niñita hondureña mira a la cámara, con sus facciones contorsionadas por la angustia. Está descalza, llena de polvo, sólo vestida con un pañal y una camiseta. Y acaba de tener que alejarse corriendo de las nubes del asfixiante gas lacrimógeno que desde el otro lado de la frontera dispararon agentes federales de Estados Unidos, publicó The Washington Post.En una segunda fotografía, que también circuló ampliamente por las redes sociales, se aprecia a una mujer angustiada tratando frenéticamente de jalar a la misma niña y a una segunda para alejarlas del gas que se propaga.Las tres formaban parte de un grupo mucho más grande, quizá de 70 u 80 hombres, mujeres y niños, retratados huyendo del gas lacrimógeno en una imagen de lente angular. El fotógrafo de Reuters Kim Kyung-Hoon captó las imágenes, mismas que generaron indignación y parecieron contradecir las descripciones que el presidente Trump ha hecho de los migrantes de la caravana como “delincuentes” y “pandilleros”.Líderes demócratas, defensores de los derechos humanos y otras personas pusieron atención particular a las imágenes de las dos niñas. Muchos señalaron a las menores ahogándose por el ataque con gas como evidencia de que han llegado demasiado lejos las medidas que Trump ha tomado contra la caravana de solicitantes centroamericanos de asilo.Al parecer, la indignación inicial por el gas lacrimógeno en niños provino básicamente de demócratas y críticos del Presidente.Algunos derechistas expresaron la opinión de que los migrantes pudieron haber evitado que les echaran gas no arrojando proyectiles y no intentando cruzar “ilegalmente” la frontera.Mediante tuit matutino, el lunes la respuesta de Trump fue hacer un llamado para que México regrese a los migrantes a sus países de origen y volver a amenazar con “cerrar permanentemente la frontera”.

