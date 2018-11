Pide presidente de EU a candidato de Florida que acepte la derrota

Fort Lauderdale.- El presidente Donald Trump volvió a entrometerse en el recuento de votos en Florida el martes al reclamar al senador demócrata que se declare derrotado, e insinuó que las autoridades electorales de dos condados intentan robar el triunfo a los republicanos, nuevamente sin aportar pruebas."¿Cuándo concederá Bill Nelson en Florida?", tuiteó Trump por la mañana. "Los personajes que manejan las elecciones en Broward y Palm Beach no podrán 'hallar' suficientes votos, ¡los reflectores apuntan a ellos!" Nelson está perdiendo su reelección frente al gobernador republicano Rick Scott, quien también acusó a Broward y Palm Beach de fraude.Tanto el departamento electoral como el de policía de Florida, manejados por funcionarios designados por los republicanos, han dicho que no han encontrado pruebas de fraude electoral en el estado. Un juez de Broward pidió a quien tuviera pruebas de fraude que presentara una denuncia.Se han registrado algunos problemas. Palm Beach dijo que no terminará el escrutinio antes del plazo del jueves. Y en el condado de Broward, que ha sido objeto de críticas frecuentes, se reforzaron las guardias en torno a las urnas y máquinas de votación.La vocera de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo que el presidente "evidentemente tiene una opinión" sobre el recuento. Trump tuiteó el lunes que "ya no es posible efectuar un recuento de votos honesto" en Florida, sin entrar en detalles, y dijo que "aparecieron nuevas boletas de la nada". No estaba claro a qué se refería. Exigió que se proclamara al ganador sobre la base de los resultados del final de la jornada electoral, basados en recuentos parciales."Es algo increíblemente frustrante. Hay una diferencia de 12 mil votos y el otro candidato se niega a reconocer" su derrota, dijo Schlapp. "Creo que a esta altura habrá un proceso de recuento manual y el recuento con las máquinas y veremos qué sucede, pero confiamos que Rick Scott será el próximo senador por Florida".La ley estatal requiere un nuevo conteo cuando el margen entre los candidatos es inferior a medio punto porcentual. Scott aventajó a Nelson por 0.14 puntos, y en la contienda por la gobernación el republicano Rin de Santis aventajó al demócrata Andrew Gillum por 0.4 puntos.

