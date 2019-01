Presentan hoy ante juez a exsecretario de Educación

En un operativo sorpresa, la Fiscalía General del Estado detuvo anoche en su casa a Marcelo González Tachiquín, exdirector de Pensiones Civiles, exsecretario de Educacion y exsecretario particular del exgobernador César Duarte. González Tachiquín fue sorprendido alrededor de las 9 de la noche justo cuando ingresaba a su residencia en una zona exclusiva de esta capital, llamada Fraccionamiento Cerrada Cimarrón.Hasta el cierre de la edición, las autoridades judiciales se condujeron con gran hermetismo; sin embargo, fuentes de la Fiscalía confirmaron su traslado al Cereso de Aquiles Serdán para su registro, y aseguraron que hoy por la mañana será presentado ante el juez de Control acusado de peculado agravado.Asimismo, se supo que agentes ministeriales ‘reventaron’ la casa del exfuncionario mediante un cateo que les permitió la búsqueda de evidencias que podrían incriminarlo.Este operativo forma parte de la investigación de los llamados ‘Expedientes X’, que se integraron para la búsqueda de 10 exfuncionarios del gobierno duartista.González Tachiquín puede contarse entre los hombres más cercanos a Duarte Jáquez, a cuyo lado se desempeñó como secretario particular, director de Pensiones Civiles del Estado y secretario de Educación y Cultura.Al final de su reciente carrera política aspiró a la candidatura a la gubernatura del estado, posición que le fue negada por el PRI y que motivó su renuncia a dicho instituto político.González Tachiquín había tramitado alrededor de tres amparos y en las redes sociales publicó hace tiempo que se encontraba de viaje, concretamente en Japón.Es probable que se encontrara en esta ciudad de Chihuahua con motivo de las recientes fiestas navideñas y de Año Nuevo, lo que facilitó su localización y detención por parte de las autoridades.Por su parte, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia informaron anoche que el exsecretario de Educación Marcelo González Tachiquín, no ha sido puesto bajo su disposición.

