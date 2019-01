Ciudad Juárez— El exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, se deslindó de Unión de Crédito Progreso.El exfuncionario se puso en comunicación telefónica con El Diario y, de manera breve, señaló que la citada institución en proceso de transformación debió haber actualizado desde hace tiempo su representación legal en el Registro Público del Comercio, debido a que él no debe aparecer ahí.Admitió que su nombre figura en esta base de datos como propietario de Multiopciones de Servicios Progreso de Delicias, pero aseguró que tal registro está desactualizado. También afirmó desconocer por qué la empresa financiera no ha llevado a cabo las modificaciones correspondientes.El Diario publicó el sábado que, de acuerdo con los resultados del Registro Público de Comercio del Gobierno federal, Herrera forma parte de la empresa Multiopciones de Servicios Progreso de Delicias, y que ésta, a su vez, había solicitado en 2017 la creación de la marca Bancadel ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que se la concedió hasta 2017.La Unión de Crédito Progreso alcanzó notoriedad durante la segunda mitad de la administración duartista ya que dinero del Estado fue depositado ahí y porque el exgobernador César Duarte admitió que le depositó 65 millones de pesos para convertirse en accionista.En el último bimestre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a Unión Progreso continuar su proceso de convertirse en banca privada utilizando la marca Bancadel, pero como el proyecto inicial no prosperó, también quedó sin efecto. El proyecto de constitución de banca múltiple entró en un proceso de controversia legal luego de la denuncia penal presentada en 2014 por la organización Unión Ciudadana ante la PGR por la recepción de los 65 millones de pesos por parte de Duarte.La demanda impactó negativamente al proceso de constitución del Banco Progreso, y aunque fue autorizado a operar como banca múltiple desde el 2014, nunca lo hizo.Tras casi dos años de silencio, directivos de Progreso se presentaron el sábado en Delicias para anunciar la compra de la institución Bankaool y la asociación con el corporativo estadounidense MetaBank, para poder operar en todo el país como institución financiera de primer piso. Metabank es presidido por el estadounidense Brad Hanson, ahora socio mayoritario de Bankaool.

