Hallan muerta a joven enfermera dentro de consultorio

Joven de 26 años de edad de profesión enfermera y al parecer asistente de un médico, fue localizada sin vida en el interior de una vivienda usada como consultorio la tarde de este lunes en el sector Oriente. Autoridades investigan las acusa de la muerte, se presume suicidio, pero investiga.Eran las 01:30 de la tarde de este 7 de enero cuando se reportó el sistema de emergencias 9-1-1 una persona del sexo femenino sin vida dentro de una vivienda que se ubica a mediaciones de la calle 7ª entre las avenidas 1ª y 2ª del sector Oriente.Al lugar llegaron agentes de la policía municipal del grupo motorizado, patrullas, así como paramédicos de Cruz Roja quienes le dieron los primeros auxilios, pero ya no contaba con signos vitales.Vieron que se trata de una joven entre los 20 a 25 años edad a la cual más tardes dijeron en el lugar que se llamaba Cinthia Quiñonez de 26 años, quien al parecer era enfermera y asistente en ese negocio, no obstante aún se está en la espera de la información de la fiscalía.La calle fue acordonada y custodiada por elementos de la policía municipal, mientras que policías Estatales, Ministerio Publico y personal de Servicios Médico Forense se hicieron cargo de fijar y embalar la escena.Debido a que se manejó que a un lado del cuerpo había medicamento se dijo de manera preliminar que podría tratarse de un suicidio, no obstante se abrió una carpeta de investigación para saber qué fue lo que ocurrió.Tras una hora de realizar el trabajo de recopilación de evidencia, se autorizó el traslado del cuerpo en la unidad de SEMEFO para realizarle la necropsia de rigor y conocer las causas reales de su muerte y como es que murió, si de forma natural, accidental o provocada.

