Baja demanda de iPhone resalta ansiedad de consumidores en China

Beijing.- Es muy difícil vender celulares iPhone de mil dólares a personas en China que están desconcertadas por la desaceleración económica y la guerra comercial con Estados Unidos.El director general de Apple Inc. Tim Cook dijo el miércoles a los accionistas en una carta que la demanda de estos teléfonos está bajando y que los ingresos del último trimestre del 2018 estarán por debajo de las proyecciones, reducción que según se debe a China.El iPhone es el producto más importante de Apple y representó alrededor del 60% de los ingresos de la empresa en el trimestre de julio a septiembre, según el último reporte trimestral. Las acciones de Apple cayeron 9% el jueves por la mañana y esto impactó a Wall Street.Apple es la última compañía afectada por la creciente ansiedad de los consumidores chinos. Otras empresas como Ford Motor Co. y la tienda de joyas Tiffany & Co. ya han reportado abruptos declives de ventas a compradores chinos.China es una de las economías de más rápido crecimiento, con un índice de 6.5% según el pronóstico de expansión del 2018. Pero la guerra de aranceles de Beijing con Washington y una avalancha de malas noticias sobre declives en las ventas de autos y bienes raíces están socavando la confianza del consumidor luego que creciera rápidamente durante dos décadas de manera casi inalterada."Definitivamente es preocupante", dijo el especialista sobre China, David Dollar, becario del Instituto Brookings. "En general, el crecimiento del consumo está bajando en China".La diseñadora de publicidad Emily Li, de 37 años, quien vive en Beijing, dijo que está dejando para después artículos personales o compras de productos costosos. "A la gente le preocupa perder su trabajo".La debilidad de la demanda china es particularmente dura para Apple y otros fabricantes de celulares inteligentes. El país asiático representa un tercio de los envíos de teléfonos a nivel mundial en la industria.

