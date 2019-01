Ciudad de México— El sector empresarial se pronunció por acelerar la marcha de la economía del País a través del impulso a la competitividad, apertura de mercados internacionales y estabilidad económica para superar el crecimiento de 2.0 y 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó como positivo el balance de 2018 para México, aunque reconoció que es aún insuficiente en términos económicos, políticos y sociales."Con el trabajo decidido de todos los mexicanos logramos superar retos importantes durante el año, pero aún no alcanzamos las tasas de crecimiento necesarias para terminar con la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad", expuso.En su documento semanal "La Voz del CCE", el organismo destacó que la conclusión de las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá permitirá consolidar al País como una potencia exportadora y forjar una región más competitiva a nivel global.También, refirió, se logró un nuevo marco jurídico para hacer de la mejora regulatoria una política de Estado para simplificar, y que facilite la creación y operación de las empresas, especialmente de las más pequeñas; en los próximos años fundamental avanzar por ese camino."No tenemos que inventar el hilo negro: estados como Querétaro y Guanajuato han crecido a tasas de 9.0 por ciento, más similares a las de China que a las del resto del País. Y lo han logrado apostando por la competitividad, por su integración a las cadenas globales de valor, así como el desarrollo de más y mejor infraestructura, colaborando así a un desarrollo integral regional", señaló.Mencionó que la incursión en los mercados internacionales no sólo ha acelerado el crecimiento, sino que ha tenido un impacto directo en los niveles de bienestar social.Entre 2010 y 2016, los cinco estados que más exportan redujeron la población en condición de pobreza en casi 20 por ciento, mientras que desafortunadamente en las cinco entidades que menos exportan el número de pobres creció 5.0 por ciento.Para combatir la pobreza y la desigualdad, dijo, necesitamos crecer económicamente, generando empleos que incorporen a los productores más pequeños en la actividad productiva global, en la competitividad.En este sentido, estimó que las micro y pequeñas empresas pueden crecer más si se fomentan los encadenamientos productivos donde ellas puedan participar y cuenten con la innovación y el financiamiento necesario."Necesitamos una mayor transferencia de tecnología y atracción de inversiones, y para lograrlo, es importante mantener la estabilidad de la economía y seguir abriendo el alcance y la competencia de nuestros mercados", puntualizó.A decir del CCE, es alentador el mensaje de responsabilidad fiscal trazado por el nuevo gobierno para 2019, pero así como el Paquete Económico presentó buenas señales, también reveló un enfoque mayoritariamente asistencialista.Aunque aumenta la inversión en infraestructura, no se prevé que ésta sea suficiente y esté dirigida a detonar un mayor ritmo de crecimiento, indicó.Asimismo, expresó el compromiso del sector por seguir trabajando en favor de las familias mexicanas."Vamos a mantener el esfuerzo que hemos realizado durante años para generar hoy nueve de cada a 10 empleos en el País, y pagar salarios cada vez mejores".

