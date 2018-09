Puerto Rico no es la única conspiración que Trump ve

Washington – El saldo de muertes por el huracán en Puerto Rico. La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. El voto popular en la elección presidencial de 2016. Hillary Clinton y sus correos electrónicos.El presidente estadounidense Donald Trump habla y tuitea a menudo sobre conspiraciones en su contra. Pero, eso no quiere decir que existan.A continuación, un vistazo a algunas de estas teorías de conspiración:Trump rechazó el jueves el saldo oficial de muertes en Puerto Rico por el paso del huracán María y publicó en Twitter, sin proporcionar alguna evidencia, que "no murieron 3 mil personas"."Cuando dejé la isla, después de que la tormenta azotó, ellos tenían entre 6 y 18 muertos. Al pasar el tiempo, esa cifra no subió mucho. Entonces, mucho tiempo después, comenzaron a reportar cifras altas, como 3 mil", tuiteó Trump un año después de que la isla fue devastada.Doce minutos tras el primer tuit, Trump acusó falsamente a los demócratas: "Esto fue orquestado por los demócratas para hacerme lucir lo peor posible cuando yo estaba exitosamente recaudando miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico. Si una persona murió por cualquier razón, por ejemplo, de vieja, simplemente la agregan a la lista. Mala política. ¡Yo amo a Puerto Rico!".El mes pasado, el gobernador de la isla elevó el saldo oficial de muertes causadas por María de 64 a 2 mil 975, luego que un estudio independiente concluyó que la cifra de personas que murieron había sido enormemente subestimada. Reportes anteriores del gobierno puertorriqueño indicaban que el número era cercano a mil 400.Investigadores del Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington determinaron que unas 3 mil personas habían muerto. Los más afectados por el huracán fueron los ancianos y los pobres.Trump ha repetido incesantemente que la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos es una conspiración del ex director del FBI y de "su grupo de 'furiosos malhechores demócratas'". Trump niega haberse coludido con los rusos para influir en las elecciones.En sus intentos por desacreditar a Mueller, ha descrito la pesquisa como una "cacería de brujas manipulada" por los "17 demócratas furiosos" de Mueller."No hay republicanos" en el equipo de Mueller, dijo Trump en el programa "Fox & Friends" en junio.Mueller es republicano y algunos miembros de su equipo están en sus puestos gracias a presidentes republicanos. Algunos han donado fondos a candidatos demócratas. Pero Mueller no pudo haberles impedido que estuvieran en el equipo debido a que las regulaciones prohíben que se tome a consideración la afiliación política por acciones personales que involucren a los abogados de carrera.Trump ha tratado de culpar de su derrota en la votación popular ante Hillary Clinton a "millones" de sufragios ilegales en favor de la excandidata demócrata.La comisión que él convocó para estudiar el asunto se disolvió sin encontrar evidencia de un fraude masivo.Trump obtuvo la presidencia tras ganar los votos del Colegio Electoral por 304 a 227. Pero Clinton ganó el voto popular por casi 2,9 millones de votos tras llevarse amplios triunfos en estados como Nueva York y California, de acuerdo con datos de la elección recopilados de The Associated Press.Entre las frases favoritas de Trump está "la deshonesta Hillary" Clinton, su rival demócrata en las elecciones presidenciales de 2016.Este mes publicó un tuit en el que mencionó a varios de sus presuntos enemigos."Los correos electrónicos de Hillary Clinton, muchos de los cuales son información confidencial, fueron hackeados por China. Espero que el próximo paso sea del FBI y del Departamento de Justicia, o luego de todos sus otros errores (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, el sucio reporte de Rusia, etc.), ¡su credibilidad estará acabada para siempre!".Trump pareció citar un artículo de la publicación de derecha Daily Caller, en el que informó que una compañía china en Washington hackeó el servidor de correos de Clinton.Pero el FBI y el Departamento de Justicia han dicho públicamente que no hay evidencia alguna de que el servidor de Clinton fuera intervenido por una potencia extranjera.Donald Trump fue durante años el principal promotor de la falsedad de que Barack Obama, el primer presidente negro del país, no nació en Estados Unidos y por tanto era inelegible para ser presidente.Obama nació en Hawái.Luego Trump mintió sobre su mentira original.En septiembre de 2016, Trump dio una conferencia de prensa en su hotel de Washington para declarar que él creía que Obama había nacido en Estados Unidos. Culpó a Hillary Clinton por iniciar el rumor y se atribuyó haberle puesto fin.Sin embargo, los documentos públicos de los últimos años socavan la versión de Trump.Las personas en el círculo de Clinton sí discutieron los antecedentes de Obama durante su dura batalla en las primarias de 2008. Pero parece que cuando Clinton se enteró de las calumnias sobre las raíces de Obama y su religión, las rechazó o ignoró la discusión.No hay evidencia de que Clinton haya dicho en alguna ocasión que Obama no nació en Estados Unidos.El presidente Trump no inventó el término, pero el "Estado profundo" ha sido una de las teorías favoritas para medios de comunicación como el sitio web Breitbart. La idea de Trump es que hay camarillas trabajando en su contra.A Trump le ha encantado ayudar a propagar el concepto.En otra referencia a los correos electrónicos de Clinton, algunos de los cuales estaban almacenados en un servidor privado en su casa mientras fungía como secretaria de Estado, Trump tuiteó el 28 de noviembre: "¿Por qué nuestras autoridades del Estado profundo no están revisando esto?".El Departamento de Justicia cerró el caso. "No había un caso procesable ahí", dijo el entonces director del FBI, James Comey.