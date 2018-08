Ridículos argumentos de defensa de Trump

Washington— Si su trabajo requiere que dé un giro, algunos días van a ser más difíciles que otros. Y si usted es uno de los defensores del presidente Donald Trump, éste es un día muy difícil.Podríamos encontrarnos al inicio de un largo y tortuoso período para el presidente Trump, debido a que su ex presidente de campaña fue condenado por múltiples delitos, su ex abogado personal no sólo se declaró culpable de algunas transgresiones a la ley sino que también implicó directamente a Trump, y quién sabe qué más pasará en los próximos días, semanas o meses.Así que, ya están surgiendo las defensas retóricas.Desafortunadamente para el presidente, esos argumentos van desde algo irrelevante e hilarante, que es lo menos, debido a la destreza de los que los están diseñándolos, aunque no tienen mucho con qué trabajar.Vamos a revisarlos:Nada de esto se refiere a Rusia, así que, ¿a quién le importa?Este argumento tiene por lo menos un poco de verdad. Trump comentó a manera de respuesta ante el veredicto de Manafort, “Eso no me involucra a mí, pero de todas maneras siento que es un suceso triste. Eso no tiene nada qué ver con la colusión rusa”.Es verdad que el primer juicio contra Manafort se enfocó en el fraude fiscal y bancario, sin embargo, el segundo juicio que empezará el próximo mes, se enfocará más en el trabajo que desempeñó en la campaña de Trump.Sin embargo, la esencia de este argumento es que debido a que Manafort cometió algunos delitos no relacionados con Trump, eso significa que el presidente es inocente. Lo cual no tiene ningún sentido.Lo mismo se está diciendo aún acerca de la declaración de culpabilidad de Michael Cohen, en la que el ex empleado de Trump manifestó que él le dio órdenes para que cometiera los delitos.“En toda esta extraña actividad legal no veo ninguna “colisión rusa” en ningún noticiero. Qué raro”, comentó Matt Schlapp de la Unión Americana Conservadora y aliado de Trump, en un tweet.“En este gran esquema de cosas, la mayoría de las personas reconocen que esto no tuvo nada qué ver con Rusia, que es el punto principal de la investigación de Mueller”, comentó Mike Huckabee.¡Este delito ni siquiera es delito! Comentó Trump brevemente en Twitter, este miércoles.“Michael Cohen se declaró culpable de dos cargos por violaciones a las finanzas de la campaña, lo cual no es un delito. El presidente Obama tuvo una importante transgresión a las leyes de las finanzas de la campaña y todo se arregló fácilmente!De hecho, uno no puede declararse culpable de delitos que no son delitos. Así no funcionan las cosas. Pero suena lo suficientemente bien, así que, Gregg Jarrett de Fox News y autor de “El Engaño de Rusia; El Esquema Ilícito para Salvar a Hillary Clinton y Cercar a Donald Trump”, asegura que los pagos a Stormy Daniels y a Karen McDougal, que ocurrieron en vísperas de la elección, “no fueron una contribución ilegal a la campaña, porque “él le había pagado anteriormente a sus amantes” y Trump no se dio cuenta que estaba violando las leyes de las finanzas de la campaña de alguna manera.¿Qué pasa con los delitos que no cometimos?El hecho de que el jurado del juicio de Manafort no haya podido ponerse de acuerdo sobre 10 de los 18 cargos al condenarlo sólo por 8 de ellos, está dando un giro y una cierta victoria para Manafort y Trump.Esto es lo que dijo el presidente este miércoles en Twitter: “Un gran número de cargos, 10, ni siquiera pudieron ser decididos en el caso de Paul Manafort. Es una cacería de brujas!”El presidente de la campaña de Trump sólo fue condenado por ocho delitos graves, y se supone que eso es una evidencia de que todo ha sido una cacería de brujas.“Todos lo hacen!” Esta podría ser la defensa más creativa de Trump.“La violación a las leyes electorales son consideradas como una especie de imprudencia”, comentó Alan Dershowitz en el programa de Tucker Carlson, el martes por la noche.“Todas las administraciones violan las leyes electorales y también lo hacen todos los candidatos”.Este podría ser un argumento curioso que se puede hacer en cualquier contexto, pero lo importante que hay que entender es que no estamos hablando acerca de algún error en una papelería que da como resultado el pago de una multa a la Comisión Federal Electoral.Cohen declaró que él y Trump conspiraron para comprar el silencio de esas mujeres que tenían información que podía dañar la campaña de Trump, gastaron cientos de miles de dólares que no fueron reportados.El hecho de que ha habido otras violaciones a las finanzas de las campañas que han sido triviales, eso no significa que esta transgresión a las leyes de las finanzas de las campañas no sean graves.Este argumento está relacionado con uno que ofreció Trump para justificar el hecho de que su hijo, su yerno y su presidente de campaña intentaron manchar la reputación de Hillary Clinton obteniendo información de personas que según les informaron, representaban al gobierno ruso.“Fue una reunión para obtener información sobre un contrincante, lo cual es totalmente legal y se hace todo el tiempo en política”, comentó Trump – lo cual es totalmente falso, cualquiera que haya participado en las campañas políticas de cualquier partido se los podrá decir.Aunque eso es particularmente enriquecedor viniendo de alguien que dijo que Washington era un lugar corrupto y que tendría que drenar el pantano: No me culpen, todos cometemos delitos aquí.No piensen en eso porque un inmigrante indocumentado cometió un homicidio.Si ustedes consultaron el sitio de foxnews.com el miércoles por la mañana, seguramente encontraron reportajes acerca de los colaboradores del presidente que cometieron delitos – pero enterrados bajo el llamativo titular acerca del caso de una mujer de nombre Mollie Tibbetts, quien presuntamente fue asesinada por un inmigrante indocumentado.Lo mismo sucedió con Breitbart. Pueden estar seguros que en los programas radiofónicos conservadores de todo el país, este triste caso será discutido a detalle de una manera sensacionalista, mientras los presentadores y el presidente van a unirse para argumentar que lo que es realmente importante es que todos debemos odiar y temer a los inmigrantes.Esta es una técnica que Trump ha utilizado desde que se postuló para presidente en el 2015: Hay que tomar el caso individual de un delito cometido por un inmigrante indocumentado, luego, usarlo para argumentar que los inmigrantes en general son una amenaza para la seguridad de todos los estadounidenses.Eso es a pesar del hecho de que los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, cometen menos delitos que los estadounidenses nativos de este país, y del hecho de que cuando los crímenes son cometidos por alguien que no sea inmigrante, no lo enmarcamos en términos de la raza o estatus de ciudadanía del delincuente.Ustedes no van a leer algún titular que diga; “Un hombre caucásico nacido en Estados Unidos fue acusado de matar a su esposa e hijas”, pero si leerán los titulares que dicen, “El hombre acusado de matar a Mollie Tibbetts es un inmigrante indocumentado, dijeron las autoridades”.Esa es parte de la razón por la que Trump utiliza esas trágicas historias para su ventaja política. También es algo que él sabe que puede utilizar cuando está enfrentando problemas en otros frentes.Ustedes pueden ver los argumentos que Trump y sus simpatizantes están presentando y preguntarse: “¿Piensan ellos realmente que alguien les va a creer eso? Pero está fallando en un punto. Esos argumentos no son para convencer alguien de que Trump es inocente, si se inclinan a pensar de otra manera.En un mundo en donde la inclinación hacia la confirmación, que es una tendencia que tenemos a buscar y aceptar información y argumentos que refuercen lo que ya creemos, es lo que rige en todo, sus reclamos no necesariamente tienen que ser convincentes.Todo lo que se requiere es proporcionarle a la gente algo qué decir cuando se toque el tema, una réplica que puedan hacer a la crítica del presidente. Eso no tiene que ser persuasivo ni internamente coherente. Sólo necesita ser algo de qué colgarse.Eso será de vital importancia mientras continúa el omniescándalo de Trump. El presidente cree, no sin razón, que si se mantiene adherido a su base, estará a salvo no importa que otra cosa suceda.Sólo tiene que seguirla alimentando.