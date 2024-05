México se prepara para una posible victoria de Trump

Ciudad de México.- Están estudiando sus entrevistas, preparándose para deportaciones masivas y elaborando propuestas de políticas para llevar a la mesa de negociaciones.

Mientras México se dirige hacia su elección presidencial el próximo mes, funcionarios del gobierno y asesores de campaña también se están preparando para una votación diferente: una en los Estados Unidos que podría devolver a Donald Trump a la presidencia.

La última vez que Trump asumió el cargo, su victoria sorprendió a muchos de los aliados de los Estados Unidos, y su diplomacia llena de amenazas los obligó a adaptarse sobre la marcha. Ahora, tienen tiempo para anticipar cómo la victoria de Trump transformaría las relaciones que el presidente Joe Biden ha intentado normalizar, y se están preparando frenéticamente para una convulsión.

Para algunos, el recuerdo de negociar con Trump la última vez que estuvo en el cargo, cuando utilizó amenazas extremas contra México, es enorme.

¿Qué se necesitó para llegar a un acuerdo con el equipo de Trump en ese momento? “Tiempo, paciencia, sangre fría”, dijo en una entrevista el exministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. “Puedes ganar, si entiendes esto. No es fácil”.

En México, los funcionarios dicen que trabajar con Trump podría ser aún más difícil en esta ocasión. El expresidente ha prometido “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”, ha sugerido la idea de aranceles del 100 por ciento a los automóviles chinos fabricados en México y ha prometido desplegar Fuerzas Especiales de Estados Unidos para, como él lo dijo, “hacer la guerra a los cárteles”.

Tras bambalinas, el gobierno mexicano está hablando con personas cercanas a la campaña de Trump sobre propuestas como la amenaza del expresidente de un “arancel universal” sobre todos los bienes importados, y trabajando para resolver desacuerdos comerciales antes de las elecciones en Estados Unidos, según un alto funcionario mexicano que no estaba autorizado para hablar públicamente.

El objetivo, dijo el funcionario, es dejar a la futura administración mexicana tan equipada como sea posible para interactuar con Trump.

Relación con López Obrador

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, forjó una estrecha relación de trabajo con Trump en los primeros años de su administración, a pesar de las repetidas amenazas de Trump de imponer aranceles a México y hacer que el país pague por un muro fronterizo.

Pero López Obrador dejará el cargo una vez que su mandato termine después de las elecciones presidenciales en junio, en las que las encuestas dan una ventaja significativa a su protegida, Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México.

Las reglas no escritas de la relación de López Obrador con Trump eran que México hiciera todo lo posible en materia de migración, y la Casa Blanca le permitiera perseguir sus prioridades internas sin interferir. Eso pareció funcionar para ambos hombres.

López Obrador ha elogiado a Trump por respetar la soberanía mexicana. Trump, a su vez, ha llamado al líder mexicano “un amigo” y “un gran presidente”.

Pero no está claro cómo Trump se involucraría con ninguno de los dos principales candidatos presidenciales.

“Tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden, vamos a tener buenas relaciones”, dijo Sheinbaum en una entrevista. “Siempre vamos a defender a México y a los mexicanos en Estados Unidos, y queremos una relación igualitaria”.

Xóchitl Gálvez, la principal candidata de la oposición, dijo que ella, también, podría trabajar con cualquiera de los dos hombres como presidentes.

“Obviamente preferiría trabajar con un caballero respetuoso y cortés como Joe Biden”, dijo Gálvez al New York Times. “Pero en mi vida profesional y política, he tratado con todo tipo de masculinidades”, dijo. “No sería la primera vez que me enfrento a un personaje con masculinidad complicada, así que podría trabajar perfectamente bien con Trump”.

Elaboran planes

Los asesores de campaña están elaborando planes para cualquier resultado.

“No estoy preocupado, pero vamos a estar preparados”, dijo Juan Ramón de la Fuente, miembro del equipo de Sheinbaum, refiriéndose a una posible victoria de Trump. “Nos estamos preparando para ambos escenarios”.

Sobre la migración, “necesitamos ser más efectivos en la disminución de los cruces irregulares”, dijo de la Fuente, quien recientemente se desempeñó como embajador de México en las Naciones Unidas y es considerado una posible opción para el cargo de canciller en una posible administración de Sheinbaum.

Pero también señaló que las leyes estadounidenses funcionan como “un incentivo no muy saludable” que contribuye a la migración, “porque en el momento en que pisas tierra, eres candidato para el asilo”.

Algunos funcionarios en México ven al país con más influencia en sus tratos con los Estados Unidos que en el pasado. La Casa Blanca ha dependido en gran medida de López Obrador para frenar la migración en la frontera sur de Estados Unidos, y esa cooperación le ha dado a México una influencia significativa sobre uno de los temas más importantes en la política estadounidense.

“En términos estructurales, México está ganando más poder en relación con los Estados Unidos”, dijo Ebrard. La economía mexicana ha tenido un desempeño relativamente bueno en los últimos años, y sus fábricas se han convertido en una alternativa atractiva a China para los Estados Unidos.

Ebrard, quien forma parte de la campaña de Sheinbaum y es considerado un posible miembro del gabinete si ella gana, lideró las negociaciones con los asesores de Trump mientras estuvo en el cargo.

En cuanto al comercio, “su prioridad fue la reforma laboral, el aumento de los salarios en México”, dijo Ebrard. Eso fue aceptable para México, ya que la administración de López Obrador había hecho campaña con una plataforma de izquierda y se comprometió a aumentar los salarios mexicanos.

En cuanto a la migración, la verdadera petición fue mucho más difícil de satisfacer. Trump quería “una reducción dramática” en los cruces fronterizos, dijo Ebrard, pero no estuvo de acuerdo con México sobre la inversión en formas de abordar las causas que impulsan a las personas a migrar.