Acusa Delgado complicidad del INE en 'guerra sucia'

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al INE de "complicidad" por no investigar lo que consideró una "guerra sucia" contra la candidata Claudia Sheinbaum.

En conferencia, afirmó que el actual Consejo General del INE va quedar "manchado para siempre" por tolerar esta presunta campaña en contra de su candidata en redes sociales.

"Este va a ser el Consejo cómplice de la guerra sucia. ¿Por qué no investiga el INE la guerra sucia? Por complicidad o por omisión, pero a estas alturas es muy difícil creer que son omisos porque es muy evidente", sostuvo.

"Porque es muy burdo, porque ya está en los medios internacionales, porque lo denunciamos cada semana, porque les damos pruebas".

Delgado advirtió al INE que la plataforma META ha bajado cientos de cuentas por esa "guerra sucia" que, recalcó, viola las reglas.

Señaló a la consejera Claudia Zavala de fungir como "muro" y no "dejar pasar" las insistentes quejas de Morena para que se investigue.

"Es la que no deja pasar y es la que saca pretextos absurdos como que no funciona el link, no nos llegaron las copias. Entonces, ella es la que funciona como un muro de contención que no deja que se investigue la guerra sucia", expresó.

"Y, sin embargo, si los demás consejeros, consejeras quisieran, podrían pedir esta investigación, y no lo han hecho, a pesar de que se los pedimos cada semana".

Lo único que deben hacer los consejeros, dijo Delgado, es mandar un oficio a META para que esta plataforma informe sobre los recursos que se han invertido en dichos sitios.

"O sea, se tardan 5 minutos en redactar el oficio ¿por qué no lo hacen? pues hay que preguntarles a ellos, hay una omisión muy sospechosa por parte de ellos", recalcó.

"Luego, pues no, nosotros metemos la queja, y las señoras avalan al rechazo, pero los demás consejeros podrían hacerlo y no lo hacen, es una vergüenza de verdad".

Llama 'desvergonzado' a Vila

En otro tema, Delgado llamó "desvergonzado" al gobernador con licencia de Yucatán, Mauricio Vila, por separarse de ese cargo hasta esta semana, y anunció que Morena volverá a denunciar al panista.

También criticó que este jueves, Vila haya acompañado a la candidata a la Alcaldía Álvaro Obregón por la coalición Va X La CDMX, Lía Limón, durante un recorrido por esa demarcación.

"Ese, el Mauricio Vila ¿Andaba acá por el Álvaro Obregón? Otro que va a pretender decir que no son actos de campaña, pero sí lo son. Es el exgobernador de Yucatán que no pidió licencia de manera oportuna", apuntó.

"Si no pidió licencia antes de que iniciara la campaña, como sí lo hizo, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Este señor, Vila, es un desvergonzado porque se hizo que la Virgen le habla y no renunció antes del inicio de la campaña".

"Y no sólo eso, ahora anda por acá en Álvaro Obregón vendiendo limones. Este acto es ilegal y lo vuelve inelegible. Hay una clara violación, es un gobernador electo, aunque con licencia haciendo campaña. Entonces lo vamos a denunciar".

El dirigente nacional de Morena afirmó que, durante más de un mes, Vila fue candidato y gobernador al mismo tiempo, lo cual, dijo, lo vuelve inelegible para ser senador.

"Es inelegible. Que se regrese a Yucatán, no tiene nada que andar haciendo aquí. Evidentemente no puede hacer campaña", agregó Delgado.