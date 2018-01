No es broma, Oprah Winfrey puede ser presidenta de EU

En 2007, estaba comiendo con amigos cuando surgió la política. Y de repente, me encontré tratando de explicar por qué pensé que un recién llegado político de Illinois vencería a un campo abarrotado de candidatos más experimentados y se convertiría en el candidato presidencial demócrata.No lo creí. No había nada en el currículum de Barack Obama que sugiriera que podía ganar la nominación, y mucho menos la presidencia. Sólo tenía la sensación de que el autodenominado “niño flaco con un nombre gracioso” estaba listo para poner patas arriba el sistema político. Había algo acerca de Obama –un inexplicable “factor X”– que no se veía en políticos más avezados como John Edwards, Joe Biden, Chris Dodd y Hillary Clinton.Esto es lo que no entendí en ese momento: ser elegido presidente no se trata de currículos. No se trata de experiencia o pruebas de coeficiente intelectual o conocer los problemas por dentro y por fuera. Se trata de emoción. Obama lo generó; los otros no. Él consiguió 20 mil personas en los mítines; algunos de sus oponentes tuvieron suerte de reunir 200.Ahora nos presentan la tentadora idea de que la estrella de televisión Oprah Winfrey podría postularse para presidente en 2020.En las 48 horas posteriores a que Winfrey declarara a la multitud en los Golden Globes de Los Ángeles que “un nuevo día está en el horizonte”, los presentadores de sabelotodo y los expertos en Nueva York y Washington estaban despreciando la idea de que el magnate de la transmisión postule para presidente o haga el trabajo si fuera elegida.De acuerdo con este grupo de élite, no sólo cualquier magnate conocedor de los medios con mucho carisma y reconocimiento de nombre instantáneo puede caminar desde la calle, postularse para presidente y ganar toda la enchilada. ¿Quién sabe?Además, ser elegido para un cargo es un trabajo duro, dice un grupo de personas, la mayoría de las cuales nunca han puesto sus nombres en la línea y se han postulado para nada.Se les pide a los estadounidenses que crean que muchas de las mismas personas que estaban equivocadas acerca de Trump ahora tienen razón sobre Winfrey. Pero los “expertos” ya no son lo que solían ser. Si estos comentaristas están a la derecha o a la izquierda, sus bolas de cristal están fuera de control. En este entorno político sin precedentes, nadie puede predecir con certeza qué va a pasar después en la arena.En 2016, los demócratas esencialmente dijeron sobre la idea de una candidatura de Trump: “Esto es una locura. No se puede tener un novato político, que nunca ha postulado para un cargo, que no sabe de política o de política pública y viene de dentro de un burbuja de personas de ideas afines. La presidencia no es un trabajo de nivel inicial”.En 2020, si Winfrey se presenta a la presidencia, es probable que escuchemos el mismo tipo de cosas de los republicanos.El rodar los ojos podría convertirse en el nuevo pasatiempo nacional.Por supuesto, Obama no fue el primer aspirante presidencial en tener el “factor X” de entusiasmo. Ronald Reagan, Bill Clinton y George W. Bush todos lo tenían. Y no es coincidencia que todos fueran elegidos y luego reelegidos. El club de dos períodos es bastante exclusivo y, para convertirse en miembro, debes capturar la imaginación de los estadounidenses.Ser elegido presidente es un trabajo duro, pero no es una ciencia de cohetes. Si su candidatura entusiasma a las personas hasta su núcleo, tiene una gran ventaja. Si no lo hace, bueno, no renuncie a su trabajo diario.Reagan, Clinton, Bush, Obama y Trump también tienen otra cosa en común: fueron subestimados. No cometan ese error con Oprah.