Proyecta Presidencia Municipal edificio de 130 mdp

Nuevo Casas Grandes.- El presidente Municipal, Héctor Mario Galaz Griego, presentó al Senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar, un documento en el que se elaboró el ante proyecto para la construcción de un nuevo edificio que albergue las oficinas del Ayuntamiento y que se estima podría costar al menos unos 130 millones de pesos.El congresista chihuahuense visitó el pasado fin de semana la ciudad, y sostuvo una reunión con el alcalde en la Sala de Duela de la Casa de la Cultura a fin de darle a conocer la visión de construir un nuevo edificio para la Presidencia Municipal.De hecho, la idea no es nada nueva, ni el lugar tampoco, y desde al menos la administración del fallecido alcalde José Mario Wong Pérez (1998-2001), ya se había vislumbrado, y llegó a manejarse, precisamente, los terrenos de los antiguos talleres del Ferrocarril como un espacio factible para tal efecto, sin embargo, en aquel entonces el proyecto se desechó y terminó en el cajón del olvido.A partir de entonces, se han efectuado algunas remodelaciones, buscando con ello, generar espacios más adecuados, empero, la edificación no permite ir más allá.Ahora, Galaz Griego, ha retomado la idea, tras señalar que el actual edificio de la Presidencia Municipal tiene aproximadamente 93 años de existencia y ha dejado de ser funcional.“A los directores, a los empleados, pero también a la ciudadanía le consta de que se ha ido haciendo un cubículo más, y otra oficina, de tal manera que se ha ido agregando hasta que ya no cuenta con la forma original. Con demasiados desniveles, espacios que son demasiado grandes o demasiado pequeños y presenta falta de estacionamiento, en fin”, subrayó el edil.Reconoció que ahora las posibilidades que hay para acudir a diversas instancias o niveles del gobierno federal a pedir que les “echen la mano” a los presidentes municipales que tienen toda la intención de ponerse a trabajar, es muy clara, pero no por el esfuerzo de uno solo, sino integrando un gran equipo de trabajo.Luego de mencionar lo anterior, el mandatario municipal hizo entrega del documento que contiene la solicitud al Senador para que apoye en la gestión de los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción del nuevo edificio de la Presidencia Municipal que quedaría ubicado en el espacio que hay entre el edificio del Archivo Histórico y el del Teatro de la Ciudad que está construido en su primera etapa.“Es importante hacer la aclaración de que las cosas grandes se pueden ir haciendo poco a poco. Esperemos que sí se pueda dar el proyecto, no importa que sea en tres etapas. Una cada año pero ojala que lo podamos tener más adelante”, subrayó el presidente Municipal, Héctor Mario Galaz Griego.A su vez, el Senador de Morena por el Estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció la invitación del alcalde a quien reconoció como un amigo de muchos años y en donde siempre ha prevalecido una excelente relación de respeto.“Ahora que tiene el privilegio de ocupar el cargo de Presidente Municipal y un servidor como Senador, lo mejor que tenemos que hacer es coordinarnos para trabajar en conjunto y no duden de que si los podemos ayudar con una gestión en la Ciudad de México o darle seguimiento a las cuestiones que ustedes tengan con todos los involucrados”, puntualizó el Senador morenista.

