Nuevo Casas Grandes.- Algunos planteles preescolares de la región, tomarán medidas preventivas de seguridad, debido a las situaciones de robo de infantes que se han presentado en el estado de Chihuahua.En el caso de la zona 105 de preescolar, del sistema estatal, se estarán modificando algunas acciones durante el horario de clases, a partir de este inicio de clases del ciclo escolar 2018-2019, así lo dio a conocer Shaila Ontiveros García, supervisora de esta zona.Ontiveros García, mencionó que las educadoras y maestros de los 19 jardines de niños que pertenecen a la zona mencionada anteriormente, realizarán un protocolo de seguridad, ya que preocupa la integridad del alumno, esto con motivo de los sucesos que se han presentado en algunos municipios del estado de Chihuahua.“La puerta de la escuela se abrirá a las 08:30 de la mañana para los maestros, 10 minutos para las 9 para la entrada de alumnos, y la hora de salida será a las 12:10 horas, ya que se aumentaron 10 minutos más a la jornada laboral, debido a los clubes que se estarán implementando como parte del Nuevo Modelo Educativo”, señaló Ontiveros García.De igual modo, dijo que las maestras atenderán a los padres de familia que necesiten hablar sobre algún asunto, hasta después de que entreguen a cada alumno, ya que deberán tener mayor cuidado por seguridad, “las maestras duran hasta la 01:30 de la tarde en el plantel, y es cuando pueden atender a los papás, por eso les pedimos comprensión, ya que cada educadora tiene a su cargo entre 25 a 30 niños, que es lo que pide el sistema”, agregó.A consecuencia de las desapariciones o rapto de infantes en municipios cercanos como Ciudad Juárez y Chihuahua, docentes de los preescolares han optado por tomar medidas de seguridad para cuidar sobre todo la integridad de los niños, ya que la inseguridad en todo el Estado, también preocupa a las instituciones educativas.La directora del Jardín de Niños Paquimé, Flor Irma Avitia, y Shaila Ontiveros la supervisora de la zona, explicaron que como parte de este protocolo de seguridad, también realizarán durante esta primer semana del ciclo escolar, entrevistas a los padres de familia o tutores de los alumnos, ya que deberán proporcionar los datos de dos personas autorizadas para que puedan acudir por los niños a la hora de salida, en caso de que el padre o la madre no pueda, “en caso de que llegue otra persona que no esté autorizada por los padres, con la pena pero no se les entregará al niño o niña”, detalló.“El maestro en el horario de 9:00 de la mañana a 12 del mediodía, es guardia y custodia de los niños, es mucha responsabilidad, por eso estamos haciendo estas acciones, todo por la seguridad de los niños, que es lo más preciado que tenemos”, enfatizó Ontiveros García.Por último, destacaron que el preescolar, es el único nivel donde se implementa el Modelo Educativo durante los 3 años que duran en el jardín de niños, y que en este ciclo tuvieron cambios de materiales, y planeaciones, además también se agregaron Clubes, como parte de las estrategias del modelo.

