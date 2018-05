Quedan definida la ronda de semifinales en el Futbol Premier

Han quedado listos los juegos de la ronda semifinal en el futbol municipal de la liga Premier, mismos que se habrán de llevar a cabo a partir de este fin de semana tanto en la primera como en la segunda fuerza.Tras haber disputado una ronda de cuartos de final con la celebración de un par de partidos entre los equipos involucrados en cotejos de ida y vuelta y haber impuesto sus condiciones en el marcador global, los equipos que consiguieron avanzar en la 1ª fuerza fueron Zorros, Pandilla, Diablos y Búfalos del Tecnológico mientras que en la 2ª lo hicieron Ex a Tec, Javier Villarreal, Guerreros y Las Palmas Tacos.Dejando a un lado la posición en la que hayan finalizado en la tabla general al culminar el rol regular, las oncenas que consiguieron el codiciado boleto para seguir buscando la trascendencia, deben de dejar a un lado el hecho de pensar “en la tabla” (con eso de que sigue jugando hasta la gran final) y optar por salir a ganar con goles y no con las estadísticas.Lo anterior de alguna manera, garantiza el hecho de que le apostarán a ganar sin importar lo anterior para de esta manera, mostrar su real valor dentro del terreno de las hostilidades, deportivamente hablando.Los partidos de acuerdo al rol de juegos en los que iniciarán a partir del día de hoy, los sostendrán el conjunto del Ex a Tec y Las Palmas Tacos mientras que en otro frente el cuadro de Javier Villarreal le hará los honores a la oncena de los Guerreros esto en la categoría de 2ª fuerza.Varios aspectos interesantes tienen estas confrontaciones, ya que en la ronda regular ofrencieron buenos partidos incluso y por ejemplo, el hecho de que el conjunto del Ex a Tec quien es el campeón defensor del torneo anterior, haya vencido a los líderes en la última fecha regular por contudente 6 goles a 1, por lo que ahora se espera una revancha pura y de pronóstico reservado.Por suparte en lo que se refiere a la llamada categoría mayor, los Zorros se tendrán que ver las caras con el representativo de los Diablos líderes generales en tanto que La Pandilla que suele ser un rival muy incómodo, habrá de brindar una cátedra de futbol cuando enfrente nada menos que a los Búfalos del Tecnológico, bicampeones actuales, si es que no quieren iniciar con un resultado adverso.Como se ven las cosas, tanto en el juego de ida pero principalmente en el de vuelta, se esperan 180 minutos de intensa lucha por ser ellos los que puedan adjudicarse el derecho a avanzar a la ronda de las finales; se insiste, si llegan a olvidarse de su posición en el estanding y salen a hacer lo qe los llevó a ocupar un lugar entre los cuatro grandes de esta liga en sus respectivas categorías, mérito que no se los quita nadie.HOY INICIAN LAS SEMIFINALESSerá el día de hoy a partir de las 7:00 de la tarde cuando en las instalaciones del Estadio Municipal, abran las hostilidades los equipos de Javier Villarreal y Guerreros.Como ya se había dicho, estos conjuntos que de manera respectiva dejaron fuera de la competencia a Pumas Nueces Nevárez y a la colonia Nueva Dublán respectivamente, tendrán ahora su primera de tres finales cuando arranquen con los juegos de ida.Si bien restaría el segundo compromiso entre si (igual que en el resto de los frentes), la victoria deberá ser su primera opción ya que un empate pero sobre todo la derrota, los dejaría en desventaja sobre todo a los de Javier Villarreal ya que los “Warrior´s” fueron los líderes generales y se insiste; lo anterior, es porque la tabla sigue jugando… suerte a ambos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.