Ante la alerta de avistamientos de posibles lobos, técnicos conservacionistas a cargo de un proyecto para la reintroducción del lobo gris mexicano, realizaron estudios de campo al oriente de la ciudad en busca de vestigios de esta especie en peligro de extinción.Sin embargo y de acuerdo a los vestigios encontrados, se descartó que se trate de lobos puesto que las huellas encontradas por los conservacionistas en toda esa área, se trata de coyotes y esto, debido justamente a una gran población de liebres que hay en la zona.Además el personal conservacionista confirmó que los coyotes de esta región sí suelen andar en manadas pequeñas.Asimismo, las biólogas Valeria Agoitia Fonseca y Yesenia Rodríguez Pérez, aclararon a la población que no debe haber ninguna alerta con respecto a los lobos de la región, pues se trata de una subespecie conocida como lobo gris mexicano, el cual es apenas algo más grande que el coyote y mucho más pequeño que los lobos comunes, mientras el pelaje es también similar a los coyotes pero que no son agresivos.Además aclararon que el lobo gris mexicano, el cual tiene presencia en las áreas rurales de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Janos, es la subespecie más pequeña de norteamérica y nunca se mantiene en un lugar, pues tienen el hábito de recorrer alrededor de 50 kilómetros por día, por lo que también se descartó que si hubo un avistamiento, vuelva a aparecer pues son animales nómadas, o sea, que sólo andan "de paso".Se informó que el proyecto de la reintroducción del lobo gris mexicano es muy delicado, por lo que los conservacionistas llevan seis años en esta empresa por lograr que regrese a su hábitat natural, por eso es importante que la gente tenga conocimiento de que no son agresivos y que en realidad nadie corre peligro ante la presencia de ellos que antes de enfrentarlos, prefieren huir de la presencia humana.En el remoto caso de que alguna persona de la periferia llegue a avistar a alguna de estas especies, puede dar aviso al "107-0136" con los biólogos y técnicos conservacionistas del Proyecto de Monitoreo del Lobo Gris Mexicano, que son especialistas en el manejo de la fauna silvestre.

