La independencia no se logra sin respeto

Nuestra colaboración para este domingo 14 de octubre, parte precisamente de la palabra libertad, del derecho a ser libres, porque las palabra independiente, independencia, fluye como si fuera solo una palabra mágica, que conduce a la verdad. No basta decir que soy independiente, menos que respetamos la independencia de los otros, cuando en la práctica todo conduce a seguir metidos en la inmundicia de mediocridad y de censura del pensamiento único.Nuetsras palabras se pueden referir a los políticos, se puede referir a quienes se dicen defensores de la libertad, se puede referir a los que defienden la libertad y no son nada más que unos lacayos de los intereses del grupo que los mantiene.También podemos referirnos a los políticos, que creen que la palabra independencia significa que no tengo ningún interés privado con los que dicen combatir, pero también se puede referir a los medios de comunicación, que cada fecha que se celebra el día de la libertad de expresión son los primeros que acuden a depositar la ofrenda, pero que en la práctica esa ofrenda lleva el mensaje de sepultarla. La Independencia, que de ahí deriva lo de independientes, queda en entredicho cuando en la práctica se comprueba que la doble moral sigue prevaleciendo.Acudimos, esta vez a nuestro tema de la Independencia, porque los millones de pesos que estarán siendo apetecidos por los candidatos independientes, sin dinero no baila el perro. Pero también son un antojo nada despreciable para los dueños de los medios de comunicación, quienes esperan las jugosas ganancias que deja la libre manifestación de las ideas, en aras de demostrar que son independientes.Nada más falso, lo vemos en las páginas de los diarios, de las televisoras, el político en turno, sea independiente, o sea de algún partido político, tiene que contar con una partida para los medios de comunicación, lamense diarios, revistas, radio, televisión, etc, so pena que su presencia pase inadvertida por los electores.Ese es el riesgo que se corre. Unos diciéndose independientes porque acceden al dinero público, otros estableciendo cuotas para los que quieran aparecen en las páginas, o en las pantallas de los medos de comunicación. Por este camino, ni para uno, ni para otros la Independencia no existe, porque la atan al tamaño de la chequera.Cuando nos referimos a la Independencia, nos referimos a no tener cadenas, a no pactar intereses con nadie que nos sea en este caso los electores, y en el caso de los medios de comunicación con su público, con sus lectores, ir en contra de esto se llama demagogia, se llama cinismo, se llama ser canalla.Esta semana hemos escuchado, leído, que ya van cientos de candidatos independientes que han manifestado ante las autoridades electorales su deseo de participar por esa vía, pero desgraciadamente los medios de comunicación solo hablan de dos o tres, porque son los que dejan ganancias. La independencia concebida así, no significa equidad, mucho menos justicia.Es necesario que los candidatos independientes sean precisamente eso, que no dependan del dinero, que los medios de comunicación se presenten verdaderamente con su carácter de independientes e imparciales que deben estar obligados a ser, pero que a ni a uno, ni a otro, los mueva el dinero. La paz social es imperativo por encima de las preferencias políticas, por más legítimas que sean estas.La Independencia, lo hemos estado escribiendo con mayúscula, porque ese esa es la importancia que debe estar por encima de intereses de los políticos y de los medios de comunicación, lo escribimos con mayúscula, porque esa debe de ser la importancia que deben asumirse tanto unos como otros independientes. En los medios de comunicación, debe primar la Independencia para ser los auténticos medios para que los lectores y públicos accedan a un panorama que les permita tomar una decisión sobre tal o cual candidato, sea este independiente, o de algún partido político, cerrar los canales de comunicación, los espacios de los medios de comunicación con los que no comulgamos sus ideas e intereses, no es el camino correcto, deben cuidar los medios de comunicación de no caer en la tentación de hacer o presentar preferencia por tal o cual candidato , por el tamaño de su chequera pervierte la Independencia de cualquier medio de comunicación.Los candidatos independientes son una figura que el sitema político mexicano utiliza con la finalidad , de hacerse propaganda que todos tienen cabida en la democracia, pero por otro lado manda un mensaje de que los partidos políticos no son la opción correcta, pulverizando con ello la voluntad de los electores, y conducirlos al tan dañino abstencionismo.Finalmente, y espero que esta vez el Diario respete el título de nuestro artículo de opinión, porque no es más que eso, una opinión en la que la responsabilidad la asumimos quienes la firmamos, el Diario no tiene por qué sumir ninguna responsabilidad, y lo debe hacer en aras de la Independencia que le permita seguir siendo un medio de comunicación creíble. Hago esta aclaración, porque el domingo próximo pasado, tergiversaron el título de mi artículo, ni en la versión de internet, ni en la impresa coincidieron los títulos, algo pasó. Que la perspicacia no nos lleve a la suspicacia.Nuestra preocupación con los Independientes, tanto políticos como los medios de comunicación, nace a raíz de que un estudio sobre los medios de comunicación, proporciona una estadística sobre la difusión de estas figuras a lo largo de este año, demostrando que han estado presentes en más del cuarenta por ciento de los medios de comunicación , tanto en horas estelares de los medios de comunicación electrónicos, y en las principales páginas de los diarios. Conlleva algo que puede estar tramándose, que sería peligroso para la democracia y la paz, descartar a los partidos políticos, y optar los medios de comunicación, por explotar esta figura de independientes de manera facciosa y poco trasparente. Esperemos que no sea así, que se preserve la Independencia tanto de unos como de otros. Salud!