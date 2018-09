Confirman audiencia contra Kavanaugh

Washington— La mujer que acusa al nominado para la Corte Suprema del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, de haberla agredido sexualmente décadas atrás podrá testificar en el Congreso el próximo jueves, informaron las partes involucradas.Los abogados de Christine Blasey Ford y los representantes de la Comisión de Asuntos Judiciales llegaron a un acuerdo este domingo luego de una serie de charlas sobre la comparecencia de la presunta víctima."Hemos logrado un avance importante", indicaron los abogados de Ford, Debra S. Katz, Lisa J. Banks, y Michael R. Bromwich."La doctora Ford cree que es importante que los senadores escuchan directamente de ella sobre la agresión sexual de la que ella fue víctima. Ella ha aceptado venir a declarar", añadieron.Posteriormente, Taylor Foy, allegado del senador republicano Chuck Grassley, confirmó el acuerdo.Los abogados de Ford accedieron a que ella se presente el jueves a las 10:00 horas ante la Comisión, además de que aceptaron la decisión de no obligar a declarar a Mark Judge, amigo de Kavanaugh que según Ford estaba presente el día del incidente.Sin embargo, afirman que el panel, controlado por los republicanos, no ha anunciado al grupo que interrogará a la presunta víctima.Los 11 republicanos de la comisión -todos hombres- han tratando de contar con el apoyo de una abogada para que se dirija a Ford durante la audiencia.Asimismo, se tiene programado que Kavanaugh esté presente durante la audiencia del jueves.En tanto, un demócrata de la comisión afirmó que la acusadora merece una audiencia justa para determinar si su denuncia de un acoso sexual es lo suficientemente seria para rechazar su nominación.El senador Dick Durbin reconoció que los legisladores probablemente no podrán saber la verdad sobre la acusación de Blasey Ford de que Kavanaugh la agredió en una fiesta cuando eran adolescentes.Durbin indicó que los demócratas posiblemente preguntarán sobre los antecedentes de consumo de alcohol del nominado debido a que Ford ha dicho que Kavanaugh estaba ebrio cuando ocurrió.En el programa This Week de la cadena ABC, Durbin señaló que algunos republicanos se acercaron a senadores demócratas y les aseguraron que consideraban esto como una especie de determinación sobre su voto final sobre Kavanaugh.Detalles como el orden de los testimonios continúan bajo negociación y se espera que las discusiones prosigan este domingo.Mientras, el nominado trabaja en su defensa, ya que planea compartir los calendarios al comité a partir de verano de 1982, en los cuales pretende mostrar que no figura la fiesta mencionada con la descripción de Ford donde dice que la atacó, informó el periódico The New York Times este domingo.El periódico informó que había examinado los calendarios y señaló que incluyen juegos de baloncesto, salidas a películas, entrenamientos de fútbol americano, entrevistas universitarias y algunas fiestas con nombres de amigos además de los identificados por la supuesta víctima.

