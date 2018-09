Acusadora de Kavanaugh acepta testificar en el Senado

Washington— Las abogadas de Christine Blasey Ford, la mujer que acusó al nominado a la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, de haberla agredido sexualmente cuando eran adolescentes, dijeron ayer que ella aceptó la petición del Comité Judicial del Senado para rendir testimonio sobre la acusación que ella presentó la semana pasada, al mismo tiempo dando señales de que aún no se ha entablado un acuerdo final en torno a su testimonio, informó The Washington Post.En un correo electrónico enviado al comité a las 2:17 p.m. de ayer, las abogadas Debra Katz y Lisa Banks le pidieron al personal del director del Comité Judicial del Senado, Charles Grassley, republicano de Iowa, que se programara una conversación por teléfono para trabajar en ciertos detalles específicos.“La doctora Ford acepta la petición del comité para dar a conocer de primera mano su propia experiencia de la mala conducta sexual de Brett Kavanaugh la semana entrante”, según escribieron las abogadas al comité. “Aunque muchos aspectos de la propuesta que ustedes proporcionaron por correo electrónico, el viernes, son fundamentalmente inconsistentes con la promesa del comité de realizar una investigación justa e imparcial en torno a las aseveraciones de Ford, y que nosotras estamos muy decepcionadas con las fugas y el acoso que han mancillado el proceso, tenemos la esperanza de poder llegar a un acuerdo en cuanto a los detalles”.El correo electrónico –enviado a reporteros antes de la hora límite de las 2:30 p.m. impuesta por Grassley para recibir una respuesta– no especifica si Ford acordó comparecer el miércoles, aunque esa fue la fecha más reciente ofrecida por Grassley a las abogadas. Aun así, el equipo legal de Ford planea continuar presionando para conseguir una audiencia para el jueves, de acuerdo con una persona familiarizada con la manera de pensar de las abogadas.Michael Bromwich, un abogado que representa al subdirector del FBI, Andrew McCabe, anunció el sábado que renunciaría a su buffet de abogados, Robbins Russell, para unirse al equipo legal de Ford.En un correo electrónico enviado al personal del buffet de abogados –enviado tan sólo dos minutos después de que Ford respondiera a la invitación de Grassley a rendir testimonio– Browich dijo que renunciaría debido a las objeciones del buffet a que representara a Ford al mismo tiempo que seguía formando parte de la compañía.Los auxiliares de Grassley no respondieron a una petición para dar un comentario. Pero otros republicanos que trabajan en la confirmación de Kavanaugh se mostraron escépticos de la respuesta de las abogadas.“Esto es una petición para continuar con las ‘negociaciones’ sin comprometerse a nada”, según dijo un funcionario de alto rango de la Casa Blanca. “Es una manera muy sagaz para postergar la votación del lunes sin comprometerse a comparecer el miércoles”, afirmó.Ford ha sostenido que cuando ella y Kavanaugh eran adolescentes, en una ocasión se encontraban en una fiesta en una casa a comienzos de la década de los ochentas, cuando él, quien se encontraba ebrio, la sometió sobre una cama y puso su mano sobre su boca para sofocar sus gritos al mismo tiempo que intentaba quitarle la ropa. Kavanaugh ha negado en repetidas ocasiones tales aseveraciones.Si se llega a un acuerdo final en torno a los detalles de la audiencia, eso prepararía el escenario para una dramática confrontación la semana entrante. Kavanaugh ha negado categóricamente las acusaciones de Ford y dice que él quiere rendir testimonio ante el Comité Judicial del Senado sobre este asunto, y el comité y las abogadas de Ford estuvieron enfrascadas en contenciosas negociaciones en relación a las condiciones del testimonio de Ford hasta el sábado por la tarde.

