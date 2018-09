Desvió EU fondos de emergencia a inmigración

Washington.- El Departamento de Seguridad Interna transfirió a Inmigración y Aduanas casi 10 millones de dólares de la Dirección Federal de Manejo de Emergencias, de acuerdo con el documento presupuestal que un senador demócrata dio a conocer el martes por la noche, desviando fondos de la dependencia de asistencia al comenzar la temporada de huracanes iniciada en junio. El documento se difunde cuando una tormenta mayor se dirige a la Costa Este, publicó The New York Times.En el documento revelado por la oficina del senador Jeff Merkley se muestra que el dinero procedería de la partida presupuestal para operaciones y respaldo de la Dirección Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y se transfirió a cuentas de Inmigración y Aduanas (ICE) destinadas a pagar operaciones de detenciones y deportaciones. En el documento se aprecia asimismo que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) transfirió fondos procedentes de cuentas de Aduanas y Protección Fronteriza con las cuales se costean vallas y tecnología para la frontera.En el programa “The Rachel Maddow Show” de MSNBC, Merkley señaló que la administración Trump estaba tomando dinero de “respuesta y recuperación” de FEMA y “trabajando arduamente a fin de encontrar fondos para más campos de detenciones”. Merkley ha sido un abierto crítico de las políticas inmigratorias de la administración.El portavoz del Departamento de Seguridad Interna, Tyler Q. Holton, dijo que el dinero transferido desde FEMA no pudo haberse empleado para pagar las operaciones de asistencia debido a “límites en la asignación de fondos”.“DHSD/FEMA se encuentran fiscal y operacionalmente listos para respaldar las respuestas y las necesidades de recuperación actuales y futuras”, dijo.Los documentos presupuestales en los cuales se muestran las transferencias de fondos entre FEMA e ICE se dieron a conocer después de que el presidente Trump calificara en entrevista como “éxito poco reconocido” la respuesta del FEMA durante el pasado huracán en Puerto Rico.

