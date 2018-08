Washington— Un exportero de la Trump World Tower afirmó saber sobre un presunto amorió del presidente de EU con una ama de llaves con la que habría tenido un hijo, pero contrato le impedía hablar de ello, de acuerdo con CNN.El exportero, de nombre Dino Sajudin, dijo que realizó el contrato con American Media Inc. (AMI) en el cual le prohibieron hablar del asunto con alguien, sin embargo, éste ya finalizó, según declaraciones del abogado de Sajudin.De acuerdo con una copia del documento presentada por CNN, la empresa matriz de National Enquirer, propiedad de David Pecker, el contrato está fechado el 15 de noviembre de 2015 y establece que AMI tiene derechos exclusivos sobre la historia de Sajudin, aunque no mencione los detalles de la historia."La Fuente proporcionará a AMI información sobre el hijo ilegítimo de Donald Trump"."AMI no le deberá ninguna compensación a La Fuente si AMI no publica la exclusiva", dice el documento.Se establece que el "periodo de exclusividad" establecido en el acuerdo "se extiende a perpetuidad y no expirará".La parte superior del acuerdo muestra que Sajudin podría recibir una suma de 30 mil dólares.El acuerdo también menciona que un mes después, las partes firmaron una enmienda que establece que Sajudin recibiría el pago cinco días después de la recepción de la enmienda.La enmienda también establece un pago de un millón de dólares que Sajudin sería responsable de hacer a AMI "en el caso de que La Fuente incumpla esta disposición"."El señor Sajudin no ha podido hablar sobre las circunstancias de su contrato con American Media Inc. y la historia que les vendió, debido a una sanción financiera significativa", dijo el abogado a CNN."Recientemente, AMI liberó al Sr. Sajudin de los términos de su acuerdo y ahora puede hablar sobre su experiencia personal con ellos, así como su historia, que ahora se sabe que es una de las piezas de 'atrapar y matar'. El Sr. Sajudin espera que la verdad salga a la luz en un futuro muy cercano ".En abril, Sajudin le dijo a CNN que afirma tener conocimiento de una relación que Trump tuvo con su ex ama de llaves que resultó en un niño.En ese momento, AMI llamó a la historia de Sajudin "no creíble" y negó cualquier conexión entre la historia y Trump y su entonces abogado personal Michael Cohen.Aunque CNN envió solicitudes de comentarios a La Casa Blanca, esta no emitió respuesta.CNN también se puso en contacto con AMI para aclarar si Sajudin ya fue liberado del contrato para poder hablar sobre los términos del acuerdo y buscar reacción sobre este último acontecimiento, pero aún no recibe una respuesta.La aseveración de Sajudin de que Trump engendró un hijo fuera del matrimonio no ha sido confirmada por ninguno de los medios que han investigado la historia.La historia salió a la luz en abril y Sajudin declaró lo siguiente:"Hoy me desperté al saber que un acuerdo confidencial que tenía con AMI (The National Enquirer) con respecto a una historia sobre el Presidente Trump, se filtró a la prensa. Puedo confirmar que mientras trabajaba en la Trump World Tower recibí instrucciones de no criticar a la ex ama de llaves del Presidente Trump debido a una relación anterior que tuvo con el Presidente Trump, que produjo un hijo".Associated Press informó en abril que Cohen "reconoció ante la AP que había discutido la historia de Sajudin con la revista cuando el tabloide estaba trabajando en ello. Dijo que estaba actuando como portavoz de Trump cuando lo hizo y negó saber nada de antemano sobre la Pago del comprador al ex portero".