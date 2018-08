Crece empleo en condados que no votaron por Trump

Monaca, Pensilvania— Estados Unidos se encamina a crear alrededor de 2,6 millones de empleos este año bajo el mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo, la mayoría de contrataciones ha ocurrido en bastiones demócratas y no en los condados republicanos que colocaron a Trump en la Casa Blanca.Hasta mayo de este año, en promedio un 58,5% de los empleos creados sucedió en condados que apoyaron a la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, de acuerdo con un análisis realizado por The Associated Press a los reportes mensuales del gobierno sobre la creación de empleos por condado.Pese a una sólida economía nacional, el análisis muestra que un sorprendente número de condados que apoyaron a Trump está perdiendo empleos. La AP encontró que 35,4% de los condados de Trump perdieron empleos durante el último año, en comparación con el 19,2% registrado en los condados que votaron por Clinton.La información laboral revela una economía que está tan fracturada como el panorama político de cara a las elecciones legislativas de noviembre. A medida que se acumulan más fondos en ciudades como Houston, San Francisco o Seattle, las ciudades y localidades más pequeñas del centro de Estados Unidos no se han visto tan beneficiadas.Estos resultados podrían socavar lo que Trump considera como un logro de su gobierno: la creación de empleo para la clase media y baja en ciudades alejadas de los glamorosos centros urbanos.El crecimiento de empleos en la economía de Trump se sigue concentrado en los mismos lugares en los que se encontraban hacia el final de la presidencia de Barack Obama, donde alrededor del 58,7% del promedio anual de nuevos empleos estaba en condados demócratas.Sin embargo, la falta de crecimiento de empleos en las zonas que apoyaron a Trump no parece haber disminuido el apoyo hacia el mandatario entre los republicanos, mientras que las contrataciones en áreas demócratas han hecho poco para mejorar su posición entre el electorado. Para los simpatizantes de Trump, las cuestiones culturales como los derechos de armas, la inmigración y la lealtad al presidente se han convertido en prioridades dominantes.Trump ha destacado con orgullo el fortalecimiento de la economía nacional con la esperanza de que el electorado apremie al Partido Republicano para que preserve su mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. El gobierno reportó el crecimiento económico trimestral más rápido desde 2014 y la tasa de desempleo está en un saludable 3,9%. El jueves en un mitin en Pensilvania, el presidente apuntó que "nuestra economía está en alza. Nuestros empleos están en auge".

