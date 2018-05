Washington— El presidente estadounidense Donald Trump declaró ayer que su reunión cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un podría ser postergada, minutos después de recibir al mandatario surcoreano precisamente para coordinar ese encuentro.“Hay una posibilidad significativa de que (la fecha del 12 de junio) no va a funcionar”, dijo el mandatario tras reunirse con el líder surcoreano Moon Jae-in.“Si no se da ahora, quizás se dé después”, dijo Trump.Es el más reciente revés para las gestiones de reconciliación entre las dos Coreas: la semana pasada Pyongyang canceló su participación en una reunión con los surcoreanos en protesta por unas maniobras militares efectuadas entre Seúl y Washington.“Hay ciertas condiciones que queremos”, dijo Trump, y si esas condiciones no se cumplen, “no se dará la reunión”. Se negó a decir cuáles eran esas condiciones.“Eso no quiere decir que a largo plazo no se pueda concretar la reunión, pero hay una posibilidad significativa de que no se dará el 12 de junio. Pero hay buenas probabilidades de que el encuentro se realizará”, expresó Trump.Moon dijo en la Oficina Oval que “el futuro y el destino” de la península coreana depende de las conversaciones, asegurándole al presidente estadounidense que el mundo está “un paso más cerca” de la desnuclearización de la península.Trump dijo que ha notado “un pequeño cambio” en “la actitud” de Kim Jong Un luego que éste viajó por segunda vez a China como preámbulo para la cumbre. “Eso no me gustó”, expresó Trump.Agregó que espera que el presidente chino Xi Jinping siga comprometido con el objetivo de tener una península coreana libre de armas nucleares, y lo elogió como un extraordinario jugador de póker. Pero expresó su descontento por el hecho de que China aflojó sus controles en la frontera norcoreana.