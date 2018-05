Ofreció nominada a la CIA retirar candidatura

Washington- Gina Haspel, nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ofreció retirar su nominación, afirmaron este domingo dos altos funcionarios del Gobierno, en medio de las preocupaciones sobre un programa de interrogatorios con tortura ensuciaría su imagen y la de la dependencia.Haspel ofreció su retiro este viernes, cuando personal de la Casa Blanca investigaron detalles adicionales sobre su participación en el desaparecido programa de la CIA que consistía en detener e interrogar a sospechosos de terrorismo tras los sucesos del 11 de septiembre, antes de la audiencia de confirmación de este miércoles, indicaron los altos funcionarios.Asimismo, aseguraron que la funcionaria, quien funge como directora en funciones de la CIA, se aseguró de que su nominación todavía estaba en curso y no se retirará, reportes registrados previamente por el periódico The Washington Post.Haspel, quien podría ser la primera mujer en dirigir la agencia, es la primera funcionaria de operaciones en ser nominada para dirigir la agencia en décadas, después de servir casi en secreto, por lo que gran parte de sus registros se encuentran clasificados.Los demócratas han afirmado postulación debería ser descartada debido a que cuando sirvió como jefa de una base secreta de detención en Tailandia dos sospechosos de terrorismo fueron sometidos a técnicas de inmersión, procedimiento que simula el ahogamiento.En las últimas semanas, Haspel ha asegurado a los legisladores que se mantendría firme en contra de cualquier esfuerzo por retomar el programa de detención e interrogatorio, señalaron funcionarios de la Administración Trump este viernes.Un funcionario aseguró que Haspel expresó su preocupación de terminar igual que Ronny Jackson, quien tras varios señalamientos declino su postulación al Departamento de Asuntos de los Veteranos, además de temer que se desenterrará el problemático pasado de la CIA.El mes pasado, la funcionaria asumió como directora interina de la agencia después de que el anterior director, Mike Pompeo, tomara posesión como secretario de Estado.Tras la oferta de Haspel de retirarse, los asesores de la Casa Blanca trabajaron para asegurarle que tenía el apoyo del presidente durante el proceso.Al igual que con otras nominaciones, la postulación se ha enfrentado a varios obstáculos, pero actualmente se mantiene en marcha, aseguró un tercer funcionario familiarizado con el esfuerzo para lograr su confirmación.Las conversaciones de Haspel con los senadores continúan previo de la audiencia de este miércoles en la que pueda ser confirmada ante el Comité de Inteligencia del Senado, y tras un votación completa de la Cámara Alta.En el proceso, la CIA ha enviado diversos materiales al Senado, algunos clasificados, los cuales pueden leer para comprender mejor no solo su trabajo en el Centro de Contraterrorismo, que supervisó el duro programa de interrogatorios, sino también otros aspectos de su carrera de 33 años, incluidos más de 30 como agente encubierta.Haspel ha recibido un sólido respaldo de ex funcionarios de inteligencia, diplomáticos, militares y de seguridad nacional, quienes elogian su amplia carrera en labores de inteligencia.Del lado opuesto se encuentran grupos como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, la cual asegura que la funcionaria debió haberse manifestado en contra de las prácticas de interrogatorio cuando supo de ellas.Raj Shah, portavoz de la Casa Blanca, calificó este domingo a Haspel como una candidata altamente calificada."Su nominación no se verá frustrada por los críticos partidarios que apoyan a la ACLU por encima de la CIA sobre cómo mantener a salvo al pueblo estadounidense", indicó Shah.

