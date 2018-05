Cambridge Analytica se declara en quiebra y anuncia cierre

Nueva York– La empresa británica de análisis de datos que estuvo involucrada en el escándalo de privacidad de Facebook, Cambridge Analytica, se declaró el miércoles en quiebra e informó que cerrará operaciones.En un comunicado, Cambridge Analytica puntualizó que ha sido "desprestigiada" por acciones que señaló fueron legales y aceptadas como parte de una campaña de publicidad en línea. La compañía indicó que el furor en los medios de comunicación la despojó de sus clientes y proveedores, forzando su cierre.Cambridge Analytica se ha visto vinculada con la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. La empresa británica suspendió al director general Alexander Tayler en abril en medio de investigaciones.La compañía recopiló información de Facebook para construir perfiles psicológicos de una gran parte del electorado estadounidense. Cambridge creó una base de datos rápidamente con la ayuda de una aplicación que supuestamente era una prueba de personalidad. Dicha aplicación colectó los datos de decenas de millones de personas y de sus amigos en Facebook, incluso de aquellos que no descargaron la aplicación.Desde que se dio a conocer que Cambridge había reunido la información de millones de usuarios de Facebook, la red social ha endurecido sus políticas de privacidad. Por su parte, la empresa británica ha negado haber cometido delito alguno y la campaña presidencial de Trump ha dicho que no utilizó los datos de Cambridge.La firma ha señalado que está comprometida a colaborar en la investigación de Gran Bretaña acerca de Facebook y de cómo utiliza la información. Sin embargo, Elizabeth Denham, comisionada de información británica, dijo en marzo que la empresa no entregó la información solicitada en el plazo que les dieron.Denham indicó que la principal acusación contra Cambridge Analytica es que adquirió información personal de una forma no autorizada y agregó que la ley de disposición de datos requiere que las plataformas como Facebook tengan fuertes protecciones contra el uso indebido de información.

