La lucha de Bill Gates contra las pandemias

Bill Gates dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos se está quedando corto en preparar al país y al mundo para la “significativa probabilidad de que ocurra una importante y letal pandemia de esta era moderna”.En una entrevista que concedió esta semana, el billonario filántropo comentó que ha presentado el tema de la preparación contra una pandemia ante el presidente Trump desde la elección presidencial del 2016.En su más reciente reunión del mes pasado, Gates comentó que dejó de manifiesto el riesgo creciente de un ataque bioterrorista e hizo hincapié en la importancia de que Estados Unidos debe financiar una investigación avanzada sobre una nueva terapéutica, incluyendo una vacuna universal contra la influenza, que podría proteger contra todas o casi todas las cepas de la influenza.Gates, quien es co-fundador de Microsoft y actualmente encabeza una fundación de salud global, comentó que le dijo a Trump que el presidente tiene la oportunidad de encabezar el tema de la seguridad en la salud global.Trump lo alentó a darle seguimiento con funcionarios de alto rango del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del Instituto Nacional de Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos, agregó Gates.El billonario se reunió en varias ocasiones con H.R. McMaster, el ex asesor de seguridad nacional del presidente y espera contactar a John Bolton, el reemplazo de McMaster.El Consejo de Seguridad Nacional, comentó Gates, es una dependencia adecuada para “mostrar el liderazgo en este tema y decidir cómo coordinar varios grupos dentro del gobierno”.“Sin embargo, ustedes saben que hay que impulsar este asunto ante la dependencia ejecutiva y el Congreso”, aseguró Gates.“No ha habido un gran esfuerzo en esa parte”.Su entrevista con The Washington Post fue el preámbulo del discurso –sobre los desafíos asociados con la epidemia moderna– que Gates pronunció este viernes ante la Sociedad Médica de Massachusetts.Gates y su esposa Melinda, en repetidas ocasiones han advertido que una pandemia es la amenaza más grande e inmediata que tiene la humanidad.Expertos señalan que el riesgo es alto porque constantemente están surgiendo nuevos patógenos y el mundo está interconectado.Muchos expertos están de acuerdo en que Estados Unidos no está preparado suficientemente para una pandemia o amenaza bioterrorista.Aseguran que la amplia burocracia del gobierno no es lo suficientemente astuta para lidiar con las mutaciones que inesperadamente podrían convertir al virus de la influenza en una cepa particularmente virulenta, como la influenza de 1918 que provocó la muerte de 50 a 100 millones de personas en todo el mundo.Tan sólo la severa gripe estacional de este invierno fue suficiente para saturar algunos hospitales, forzándolos a colocar tiendas de campaña fuera de las salas de emergencia para lidiar con la gran cantidad de pacientes.Si un patógeno altamente contagioso y letal como la influenza de 1918 ocurriera el día de hoy, casi 33 millones de personas podrían morir en todo el mundo en tan sólo seis meses, Gates hizo notar en sus declaraciones, citando una simulación realizada por el Instituto de Modelo de Enfermedades, que es una organización de investigación situada en Bellevue, Washington.

