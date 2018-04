Decía Cohen que se dejaría matar por Trump...

Durante años, Donald Trump trató muy mal a Cohen, con insultos gratuitos, declaraciones despectivas y por lo menos en dos ocasiones lo amenazó con despedirlo, de acuerdo a entrevistas con media docena de personas que tuvieron conocimiento de su relación laboral, reveló The New York Times.“Donald lo trata como si fuera basura”, comentó Roger J. Stone Jr., el asesor político informal de Trump, que ha trabajado con él durante muchos años, quien junto con Cohen, ha sido uno de las cinco personas que originalmente estuvieron al lado del presidente cuando estaba considerando iniciar su campaña presidencial antes del 2016.Ahora, por primera vez, Cohen podría dejar a un lado esa lealtad. Los abogados y asesores del presidente están resignados ante la gran posibilidad de que Cohen, quien tiene esposa y dos hijos y enfrenta la probabilidad de pagar honorarios legales devastadores, si no es que cargos penales, podría terminar colaborando con los oficiales federales que están investigándolo por actividades que podrían relacionarlo, por lo menos en parte, con el trabajo que hizo para Trump.La semana pasada, agentes federales catearon la oficina y habitación de un hotel de Cohen y decomisaron registros empresariales, correos electrónicos y otro tipo de material, que Trump catalogó una “cacería de brujas” de su propio Departamento de Justicia.Se encontraron documentos de hace décadas, así como también, algunos recientes relacionados con el pago que realizó en el 2016 a la actriz porno quien dijo que había tenido un encuentro sexual con Trump y que él niega.Aunque Trump le llamó a Cohen el viernes pasado, cuatro días después de la redada para “saber cómo estaba”, de acuerdo a personas que se enteraron de la llamada, él y Cohen han hablado poco desde que Trump ingresó a la Casa Blanca.Los dos cenaron juntos en Mar-a-Lago hace unas semanas, pero desde el cateo, Cohen les comentó a sus socios que se sentía aislado.Durante años, Cohen se ha descrito a sí mismo como un devoto admirador de Trump, desde que estaba en la preparatoria. En casi 3 mil ocasiones, ha publicado tweets acerca de Trump.Sin embargo, la fiscalía ha argumentado que Cohen ha hecho poco trabajo legal para Trump, ya que se ha enfocado mayormente en atender los asuntos políticos, inmobiliarios y con los medios de comunicación del presidente. Lo ha acompañado en todos sus intentos de postularse a la presidencia, desde el 2012, y en varias ocasiones ha recaudado fondos para ese fin.

