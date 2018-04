Compromete viaje a Praga a abogado de Trump

Washington– El fiscal especial del Departamento de Justicia Robert Mueller tiene evidencia de que el abogado personal y confidente de Donald Trump, Michael Cohen, hizo un viaje secreto el pasado verano a Praga durante la campaña presidencial del 2016, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto.La confirmación del viaje dará credibilidad al reporte de un retirado espía británico, conocido como el 'Dossier Steele' con el que Cohen elaboró una estrategia junto con una poderosa figura del Kremlin en torno a la intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos.También será uno de los más significativos avances hasta ahora en la investigación del consejero especial Robert Mueller sobre si la campaña de Trump y el Kremlin trabajaron juntos para ayudar a Trump ganar la presidencia. Socavando los repetidos pronunciamientos de Trump de que “no hay evidencia de un complot”, también podría intensificar la situación si el presidente intenta, tal como ha amenazado por meses, ordenar el despido de Mueller.Las amenazas de Trump de despedir a Mueller, o al procurador general que supervisa la investigación, Rod Rosenstein, se tornaron más enfáticas cuando el FBI cateó la casa, la habitación de hotel y la oficina de Cohen el lunes. La redada no tenía relación alguna con la investigación en torno al complot de Trump con Rusia, sino que se enfocó en los pagos hechos a mujeres que han dicho haber tenido relaciones sexuales con Trump.Cohen ha negado vehementemente por meses que él haya estado en Praga ni que conspiró con Rusia durante la campaña.No se sabe si los investigadores de Mueller también tienen evidencia de que Cohen en verdad llegó a reunirse con una prominente personalidad rusa –supuestamente con Konstantin Kosachev, un aliado del presidente ruso Vladimir Putin– en la capital checa. Kosachev, quien está al frente del Comité de Relaciones Exteriores, también ha negado haber visitado Praga durante el 2016. A comienzos de este mes, Kosachev estaba entre 24 rusos de alto perfil que resultaron afectados por las estrictas sanciones impuestas por Estados Unidos en represalia a la intromisión de Rusia.Pero los investigadores rastrearon evidencia de que Cohen entró a la República Checa por Alemania, aparentemente durante el mes de agosto o a comienzos de septiembre del 2016, tal como el ex espía reportó, según las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que la investigación es confidencial. Cohen no necesitó de un pasaporte para semejante viaje, debido a que ambos países se ubican en el espacio de Schengen, en el que 26 naciones operan con sus fronteras abiertas. El descubrimiento aún deja algo que no se ha resuelto: Las fuentes no dijeron si Cohen tomó un vuelo comercial o un jet privado a Europa, y no explicaron la razón por la que no hay registro de dicho viaje.Peter Carr, un vocero de la oficina de Mueller, se rehusó a dar un comentario. (Con información de Agencias)

