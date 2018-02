Arrojan rayos X obra en cuadro de Picasso

En 1957, cuando Pablo Picasso estaba en su séptima década de vida, se puso a pensar en que la tecnología de rayos X revelaría un día un trabajo perdido debajo de una de sus primeras pinturas.Actualmente, esa predicción se hizo realidad –aunque la tecnología involucrada fue más allá de los rayos x, según reporta National Geographic.Por medio de herramientas modernas para ver en una de sus pinturas del Período Azul, investigadores no sólo han mostrado una parte oculta de la historia del arte con un asombroso nuevo detalle, revelaron una increíble cantidad de maneras de ver el proceso creativo de Picasso.La investigación, que utilizó múltiples criterios, se enfocó en “La Miséreuse Accrouple” (‘La Mujer Agachada’) pintada en 1902 y que actualmente pertenece a la Galería de Arte de Ontario.Muestra que el innovador modernista se inspiró en las líneas dominantes de un panorama subyacente pintado por un artista desconocido.El análisis también expone varios cambios incrementales en la postura de la mujer mostrada en la pintura –muchos de los cuales abandonó finalmente Picasso.El día de hoy, el equipo reveló los resultados de su análisis en la reunión de la Asociación Americana de Avances de la Ciencia del 2018, que se efectuó en Austin, Texas.“Usualmente vemos una imagen como si fuera de esa manera desde el principio”, comentó el co-autor Marc Walton, profesor investigador de la Ciencia de los Materiales e Ingeniería de la Universidad del Noroeste.“Sin embargo, con esas imágenes analíticas, podemos introducirnos a la mente del artista y entender mejor el proceso creativo”.Milwaukee, Wisconsin– Una litografía original de Pablo Picasso valorada en unos 50 mil dólares ha sido robada de una galería de arte en el centro de Milwaukee, en Wisconsin, según se dio a conocer hoy.El curador Bill DeLind dijo a WITI-TV que su socio se dio cuenta el viernes de que la litografía original de 1949 había desaparecido de la galería DeLind Fine Art Appraisals. Picasso solo hizo 30 de las litografías y firmó cada una de ellas en color verde en la esquina inferior derecha.Alguien podría haber entrado sin llamar la atención por la puerta, que no estaba cerrada con llave, cuando DeLind y su socio estaban en el piso de arriba, dijo el marchante. La galería no tiene cámaras de seguridad, y DeLind dijo confiar en que una cámara situada al otro lado de la calle hubiera grabado al ladrón.El marchante dijo haber llamado a la policía y después a comerciantes cercanos de arte, museos y galerías de todo el país en caso de que apareciera la obra.La policía de Milwaukee confirmó que se había denunciado el robo de un cuadro. (Con información de Associated Press)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.