Sam Paredes, de 39 años, no califica para el Decreto de Acción Diferida para Personas llegadas durante su Infancia, mejor conocido como DACA por sus siglas en inglés, debido a que hace casi 30 llegó ilegalmente a Estados Unidos.“Estoy muy amargado. Definitivamente estos muchachitos del DACA sienten que se lo merecen así nada más”, dijo Paredes. “La gente luchó por ellos y consiguieron el DACA y consiguieron permiso para trabajar y luego se van a dormir, en vez de ponerse a luchar por el resto de nosotros”.Existen numerosas razones por las cuales los dreamers ocupan el centro del debate sobre la inmigración ilegal. Muchos dicen encontrarse en Estados Unidos sin ser culpa suya, pues sus padres los trajeron siendo niños. Muchos dreamers han ido a la universidad y prestado servicio público, convirtiéndose en la imagen perfecta del debate.Pero la atención en los dreamers ha causado tensión entre quienes pueden calificar para el DACA y las personas que no califican.Alessandro Negrete, de 35 años, tenía tres meses de edad cuando un pollero lo trajo de México. Demasiado viejo hoy en día para solicitar ser dreamer, Negrego dijo no evitar sentir resentimiento por la atención que están recibiendo los aprietos de ese segmento de la comunidad inmigrante mientras al parecer los de personas como él están siendo prácticamente ignoradas.El presente mes, Hilario Yáñez, un beneficiario del DACA y activista a favor de los derechos de los inmigrantes manifestó por la cadena de televisión Fox su apoyo a la iniciativa respaldada por Trump, diciendo que el presidente ha mostrado “liderazgo y compasión” hacia los dreamers.Yáñez despertó indignación en el movimiento por los derechos de los inmigrantes, con algunos activistas admitiendo que sus comentarios no los sorprendían.“Desde hace meses, todo mundo ha andado como loco. Conforme las cosas están poniéndose feas y desesperadas, ha aumentado la división entre los beneficiarios del DACA”, dijo Estrada.Un grupo desea un proyecto de ley que brinde una vía para legalizar a los beneficiarios del DACA pero sin condiciones, como eliminar la lotería de visas. El segundo grupo está dispuesto a aceptar lo que sea siempre y cuando reciban alguna especie de asistencia inmigratoria, dijo Estrada.Si bien Estrada está cabildeando a favor de propuestas sin condiciones, señaló estar esforzándose por comprender la razón de que otros beneficiarios del DACA estén dispuestos a hacer concesiones.“Yo creo que la desesperación ha llevado a algunos de nosotros al nivel de, ojalá, una locura temporal. Ellos no ven ninguna opción”, dijo. “Es algo muy desalentador y triste. Se supone que somos una comunidad unida y obviamente no lo somos”.

