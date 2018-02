En un severísimo reporte divulgado el miércoles se descubrieron “severas negligencias” en un viaje de trabajo de 10 días que el secretario de Asuntos sobre Veteranos hizo a Europa a un costo de 122 mil dólares, el cual incluyó la tarifa aérea para su esposa y extensos recurridos turísticos, publica The New York Times.De acuerdo con el informe, el secretario David J. Shulkin viajó para asistir a juntas sobre la atención de la salud de los excombatientes a Dinamarca y Londres, acompañado por su esposa, varios empleados y seis escoltas, pero casi la mitad del tiempo lo pasó visitando castillos y otros lugares turísticos.“Este tiempo debió de haberse dedicado a asuntos oficiales de la dependencia y no a brindar servicios de guía de turistas para el secretario Shulkin y su esposa”, concluyó en el reporte el inspector general Michael J. Missal.A efecto de justificar el pago de cuatro mil dólares por el boleto de avión de la esposa del funcionario, se indica en el informe, el jefe de colaboradores de la dependencia alteró e-mails indicando que Shulkin y su esposa habían sido invitados específicamente a una cena de honor organizada en Dinamarca, algo que no sucedió.Cuando la pareja se encontraba en Londres, se determinó en el reporte, aceptó indebidamente boletos para un partido de tenis en Wimbledon.Shulkin es uno de varios secretarios de gabinete acusados de gastos excesivos durante viajes. Tom Price fue dado de baja como secretario de salud y servicios humanos por usar aviones privados.El representante Mike Coffman, un republicano miembro del Comité de Asuntos sobre Veteranos, pidió la renuncia de Shulkin. En mensaje vía Twitter, el legislador escribió, “se trata exactamente de la corrupción y los abusos como éstos lo que no ayuda a nuestros veteranos”.Este miércoles el Departamento de Asuntos sobre Veteranos defendió brevemente el viaje de Shulkin, diciendo en comunicado: “Como señala el secretario Shulkin, él viaja mucho menos que cualquier reciente secretario de la instancia, no toma aviones privados y fue el primer secretario del gabinete en subir a internet detalles sobre sus viajes para que todos los vieran. Dicho lo anterior, en el gobierno del presidente Trump la rendición de cuentas y la transparencia son valores importantes”.En el reporte se recomienda que el secretario reembolse el costo de los boletos y del viaje de su esposa.Shulkin declaró que acatará las recomendaciones, pero sostuvo no haber hecho nada indebido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.