Ajustan cifra: fueron 4 heridos en tiroteo de Los Ángeles

Los Ángeles— Cuatro estudiantes resultaron heridos de bala, uno de ellos en condición crítica, el jueves dentro del aula de una escuela secundaria de Los Ángeles y la Policía arrestó a una estudiante presuntamente de 12 años, informaron las autoridades.Un niño de 15 años recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado a un centro de traumatismo en condición crítica pero estable, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Bomberos, Erik Scott. Una joven de 15 años con un balazo en una muñeca fue hospitalizada y otros dos jóvenes sufrieron rozones.La Policía arrestó a una estudiante y recuperó una pistola después del tiroteo registrado justo antes de las 9:00 de la mañana en la Escuela Secundaria Salvador B. Castro, al oeste del centro de la ciudad. Información preliminar indicó que la detenida tiene 12 años, indicó Steve Zipperman, jefe de Policía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.De momento las autoridades no han identificado el motivo del ataque, y señalaron que la investigación se encuentra en sus primeras etapas.La víctima de mayor gravedad fue trasladada al Centro Médico del Condado de Los Ángeles-USC y por la tarde permanecía en cuidado intensivo pero estable.“Este joven fue sumamente afortunado”, dijo el cirujano Aaron Strumwasser. “La trayectoria de la bala no dio con ninguna estructura vital y su vida no corre peligro inmediato”.El médico Carl Richard Chudnofsky, jefe de emergencias, dijo que el pronóstico del joven es favorable.La menor que sufrió una herida en la muñeca también permanece hospitalizada, pero descansa cómodamente.Inicialmente, se describió que otras tres víctimas, incluyendo a una mujer, habían sufrido abrasiones. Pero, de hecho, los dos niños apenas fueron rozados por las balas, por lo que se les brindó atención y se les dio de alta, dijo Strumwasser.La mujer no fue llevada al hospital.Imágenes de televisión muestran cuando policías sacaban esposada a una niña de cabello oscuro y vestida con una sudadera poco después del tiroteo, mientras las patrullas bloqueaban un cruce cercano a la escuela y los padres de familia se reunían en las inmediaciones hablando por teléfono y a la espera de saber de sus hijos.Gloria Echeverría estaba cerca de los límites del perímetro policiaco, a la espera de recibir noticias sobre su hijo de 13 años.“Sólo espero que no tenga nada qué ver con él”, comentó. “Tengo miedo por todos los niños –se supone que la escuela debe ser un lugar seguro para ellos, pero aparentemente no lo es”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.