Cambia Trump DACA por muro

Washington– El presidente Donald Trump propondrá un plan que incluye un mecanismo para que 1.8 millones de “dreamers” se naturalicen, pero también mayores restricciones a la inmigración legal y 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, informó ayer la Casa Blanca.El plan sin duda generará resistencia entre algunos de los conservadores aliados de Trump.Altos funcionarios de la Casa Blanca ofrecieron un vistazo al marco de trabajo de Trump con relación a la inmigración, presentándolo como una solución negociada que podría ser aprobada en el Senado.La propuesta representa un revés para el mandatario, que había prometido eliminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), promulgado por el presidente Barack Obama, el cual expedía permisos de trabajo a los “dreamers” –jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños– y los protegía de ser deportados. Posteriormente Trump les pidió a los legisladores que extendieran el programa, pero sostuvo que no tenía en mente conceder la naturalización.En la actualidad, el DACA protege a unos 690 mil inmigrantes jóvenes, aproximadamente la mitad de los que cumplieron con los requisitos para inscribirse, según cálculos independientes. El plan de Trump ampliaría esto al ajustar algunos de los requisitos, señalaron funcionarios, sin ofrecer detalles. No permitirá que los padres de dichos inmigrantes regularicen su estatus migratorio.Trump dijo el miércoles que está abierto a la implantación de un mecanismo para que los inmigrantes protegidos por el DACA puedan naturalizarse estadounidenses.“Lo haremos paulatinamente. Va a suceder en algún momento en el futuro, a lo largo de un periodo de 10 a 12 años”, declaró a los reporteros.El estatus legal para los beneficiarios sería revocable en caso de comportamiento delictivo y amenazas a la seguridad nacional, señalaron los funcionarios, y la naturalización tendría requisitos de trabajo y de educación aún no especificados, y la determinación de que los solicitantes tienen “buen carácter moral”.Trump anunció el fin del DACA en septiembre, y estableció un plazo que vence el 5 de marzo para que el Congreso proporcione protecciones legales a los dreamers o de lo contrario volverán a ser sujetos de deportación.Los funcionarios dijeron que el mandatario sólo firmará un proyecto de ley que proporcione dichas protecciones si se implementan los otros cambios para el control de la migración que él está proponiendo.

