Ordenó Trump despido de Mueller, pero lo impidieron

Washington– El pasado mes de junio, el presidente Trump ordenó el despido de Robert S. Mueller III, el fiscal especial encargado de la investigación sobre Rusia, de acuerdo a cuatro personas informadas del asunto, pero finalmente desistió después que un asesor de la Casa Blanca amenazó con renunciar en lugar de llevar a cabo la instrucción presidencial.La confrontación en el Ala Oeste marca la primera vez que se sabe que Trump trató de despedir al fiscal especial. Mueller se enteró acerca de este episodio en los últimos meses, cuando sus investigadores entrevistaron a actuales y anteriores funcionarios de alto rango de la Casa Blanca en su investigación sobre si el presidente obstruyó la justicia.En medio de la primera oleada de reportes noticiosos de que Mueller estaba examinando un caso de posible obstrucción, el mandatario empezó a argumentar que Mueller tenía tres conflictos de interés que lo descalificaban como titular de la investigación, según indicaron dos personas.Primero, aseguró que una disputa que ocurrió años atrás sobre las cuotas en el Club Nacional de Golf de Trump situado en Sterling, Virginia, habían provocado que Mueller, quien era director del FBI en ese entonces, renunciara a su membresía.El presidente también dijo que Mueller no podía ser imparcial porque había trabajado recientemente para el bufete legal que anteriormente representó al yerno del presidente, Jared Kushner.Finalmente, el mandatario sostuvo que Mueller había sido entrevistado para que volviera a ser el director del FBI un día antes de que fuera asignado como fiscal especial en el mes de mayo.Después de recibir la orden del presidente para que despidieran a Mueller, el asesor de la Casa Blanca, Donald F. McGahn II, se rehusó a pedirle al Departamento de Justicia que descartara al fiscal especial, en lugar de eso dijo que renunciaría, según comentaron las personas que están enteradas del asunto y que hablaron de manera anónima porque no quieren ser identificadas por opinar sobre una investigación que está en marcha.McGahn no estuvo de acuerdo con la orden del mandatario y les dijo a los funcionarios de alto rango de la Casa Blanca que si despedían a Mueller tendría un efecto catastrófico en la presidencia de Trump.McGahn también les dijo que Trump no lo despediría por su propia cuenta.Luego, el presidente desistió.Ty Cobb, quien maneja la relación de la Casa Blanca con la oficina de Mueller, comentó a través de un comunicado que “No vamos a comentar respecto a la Oficina de Asesoría Especial y su proceso”.McGahn, quien desde hace tiempo ha sido el abogado de finanzas de las campañas en Washington y quien prestó sus servicios en la Comisión Federal Electoral, fue el principal abogado de la campaña de Trump.Ha estado involucrado en casi casa decisión clave que ha hecho Trump –como despedir al ex director del FBI– lo cual está siendo analizado por Mueller.McGahn también estaba preocupado de que al despedir al asesor especial pudiera incitar más cuestionamientos acerca de si la Casa Blanca estaba tratando de obstruir la investigación sobre Rusia.Alrededor del tiempo en que Trump quería despedir a Mueller, el equipo legal del presidente, encabezado por su abogado personal de Nueva York, Marc E. Kasowitz, fue tomando un enfoque conflictivo respecto a la investigación sobre Rusia.Los abogados del mandatario indagaban sobre asuntos relacionados con un posible conflicto de interés de Mueller y su equipo, de acuerdo a actuales y anteriores funcionarios de la Casa Blanca, reportes de los medios de comunicación revelaron que varios de los fiscales de Mueller han hecho donaciones a los demócratas.Mueller no podía considerar legalmente las afiliaciones políticas cuando los contrató. Sin embargo, para los simpatizantes de Trump, eso reforzaba la idea de que aunque Mueller es republicano, había organizado un equipo de demócratas para echar abajo al presidente.Otra opción que Trump consideró en algunas discusiones con sus asesores fue despedir al subprocurador general, Rod J. Rosenstein, y promover a la funcionaria número 3 del Departamento, Rachel Brand, para que vigilara a Mueller.Rosenstein ha participado en la investigación desde marzo, cuando el procurador general Jeff Sessions se recusó del caso.Trump les ha restado importancia a las críticas de Mueller desde que contrató a Cobb para su equipo legal en julio.Cobb, quien es veterano en varias controversias de alto perfil en Washington, conoce a Mueller desde hace varias décadas, desde que comenzaron sus carreras en el Departamento de Justicia.Él le aconsejó a Trump que no ganaría nada combatiendo a Mueller, quien es un exfiscal altamente respetado y exdirector del FBI, quien tiene poder como asesor especial.Desde la llegada de Cobb, la Casa Blanca ha operado con la premisa de que la manera más rápida de aclarar la nube de sospechas era colaborar con Mueller, no pelear con él.Sin embargo, Trump ha dudado durante meses acerca de despedir a Mueller, cuya seguridad en su puesto ha sido una preocupación omnipresente que existe entre el equipo legal y los asesores cercanos del presidente.Los abogados del mandatario, incluyendo a Cobb, han tratado de calmar a Trump asegurándole durante meses, en medio de nuevas revelaciones acerca de la investigación, que está a punto de concluir todo.Desde hace tiempo, Trump ha demostrado su preocupación con los que han estado a cargo de la investigación sobre Rusia. En marzo, después que McGahn no pudo persuadir al procurador general Jeff Sessions de no recusarse de la indagatoria, Trump se quejó de que necesitaba a alguien que fuera leal para estar a cargo del Departamento de Justicia.James B. Comey, exdirector del FBI, comentó que Trump le pidió que fuera leal y lo alentó para que dejara a un lado la investigación sobre su exasesor de seguridad nacional, Michael T. Flynn.Comey dijo que eludió esas solicitudes y rápidamente fue despedido.En una entrevista que otorgó a The New York Times en la Oficina Oval en el mes de julio, el presidente intencionalmente dejó abierta la opción de despedir a Mueller, diciendo que el asesor especial se pasaría de la raya si su investigación se ampliaba hacia las finanzas de Trump.Agregó que nunca hubiera nombrado a Sessions como procurador general si hubiera sabido que iba a recusarse de la investigación.El mes pasado, cuando los republicanos aumentaron sus ataques contra el asesor especial, Trump dijo en una entrevista que concedió a The Times que creía que Mueller lo iba a tratar muy bien.“No, no me molesta porque espero que sea justo”, dijo Trump al responder a la pregunta de si le molestaba que Mueller no hubiera concluido su investigación. “Yo creo que va a ser justo”.Y agregó: “No ha habido ninguna colusión. Pero creo que él va ser justo”.