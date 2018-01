Reanudará votación para reapertura de gobierno Senado de EU

Esta mañana el senador Mitch McConnell, el líder mayoritario, dijo que el Senado seguirá adelante con la votación que se tenía programada para mediodía sobre la iniciativa destinada a financiar al gobierno hasta el 8 de febrero, exhortando a sus colegas a poner fin al estancamiento, publicó The New York Times.“Cada día que pasamos discutiendo sobre mantener encendidas las luces es otro día que no podemos dedicar a negociar el DACA ni el presupuesto de Defensa ni ninguna del resto de las prioridades que compartimos”, dijo McConnell, refiriéndose al programa de Acción Diferida para las Personas Llegadas durante la Infancia que protege a los dreamers de la deportación.McConnell reiteró la promesa que hizo anoche de tener las intenciones de que el Senado aborde en febrero las propuestas migratorias si para entonces no se ha resuelto el asunto. Ahora que los senadores intentan poner fin al punto muerto una de las grandes interrogantes es el tipo de compromiso que McConnell está dispuesto a hacer en torno a contemplar proyectos de ley sobre los migrantes jóvenes, tema fundamental del estancamiento actual.El lunes, McConnel prometió que en el debate migratorio del Senado “desde el principio habría un ambiente parejo y un proceso de reformas que sea justo para todos los bandos”.“El primer paso es terminar la suspensión de actividades gubernamentales”, dijo.Mientras tanto, la mañana del lunes senadores demócratas moderados señalaron desear por parte de McConnell un compromiso más firme en el sentido de que en las próximas semanas el Senado tomará medidas a fin de abordar el destino de cientos de dreamers.

