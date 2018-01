Se extiende cierre de Gobierno en EU

Washington— El cierre del Gobierno se extendió a un tercer día, después de que los líderes del Senado no lograron llegar a un acuerdo ayer por la noche sobre inmigración y otros asuntos. El Senado reanudaría las negociaciones hasta hoy por la mañana.El líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, dijo que pedirá un voto hoy lunes al mediodía para proceder a negociar un proyecto de ley de financiamiento provisional, e indicó que negociará después las concesiones en torno a la legislación de inmigración que quieren los demócratas.Mientras tanto, los servicios de Gobierno considerados como “no esenciales” estarían inoperantes esta mañana, incluyendo la operación de los parques nacionales y las labores de burócratas menores.En El Paso, los parques nacionales de El Chamizal y White Sands están cerrados desde el viernes; Fort Bliss y la instalación militar de White Sands operarían normalmente “hasta nuevo aviso”, según sus páginas web.Pero si los problemas pendientes en el Capitolio no se resuelven pronto, McConnell dijo que “sería mi intención proceder a una legislación que aborde DACA, la seguridad fronteriza y asuntos relacionados”.Por su parte, el líder demócrata Chuck Schumer dijo que no había aceptado el acuerdo de McConnell para mantener abierto el gobierno hasta el 8 de febrero.El cierre de gobierno, o negativa de más de 40 senadores para aprobar el gasto corriente del 2018, fue precipitado por la exigencia de los demócratas para que los republicanos aprueben extender el amparo, o de plano legalizar, a los jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers", que fueron traídos al país sin autorización antes de cumplir los 16 años.Los "dreamers" estaban amparados bajo la Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), un programa de la era de Obama, hasta que el presidente Trump en septiembre decidió finiquitarlo a partir de marzo. Un tribunal bloqueó la acción ejecutiva, pero Trump apeló. El caso tendrá que ser decidido por otro tribunal, y se espera que eventualmente llegue a la Corte Suprema, a menos que el Congreso apruebe una ley para legalizar a los "dreamers".El senador republicano Jeff Flake, que había sido uno de los cuatro republicanos que se resistieron cuando el Senado no logró presentar un proyecto de ley de financiamiento temporal, dijo el domingo que está preparado para aceptar el trato descrito por McConnell.El Senador Lindsey Graham también apoya el acuerdo.Eso acerca a McConnell a los 60 votos necesarios para avanzar en la medida, aunque todavía necesitaría el apoyo de varios demócratas.McConnell habló luego de reunirse con varios senadores republicanos y el director legislativo de la Casa Blanca, Marc Short. Short luego se dirigió a la oficina del presidente de la Cámara, Paul Ryan.Ryan no ha intervenido, pero un asesor republicano de la Cámara de Representantes dijo que la cámara baja revisará todo lo que el Senado envíe.Varios republicanos de la Cámara de Representantes de rango hasta ahora han rechazado hacer un compromiso de votar sobre la legislación desarrollada en el Senado.La Casa Blanca, que previamente arremetió verbalmente contra los demócratas y los republicanos renuentes a apoyar a su partido, se ha mantenido al margen de las últimas negociaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.