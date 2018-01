Niegan demócratas acuerdo para 'dreamers'; culpan a Trump

Los legisladores demócratas dijeron que el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly, no ofreció ninguna solución legislativa para proteger a los ‘dreamers’ en una reunión que tuvieron el miércoles con el Caucus Hispano del Congreso, escribió la agencia Reuters.El senador demócrata Bob Menendez dijo que la Casa Blanca está realizando demandas inaceptables en medidas de inmigración vinculadas a las protecciones para las personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.Por su parte, Luis Gutierrez, congresista demócrata, declaró que la reunión del caucus con Kelly fue positiva pero que éste no ofreció ninguna solución al estancamiento en las conversaciones sobre el tema.Los demócratas no se han pronunciado acerca de si apoyarán el proyecto de ley de financiación temporal que plantean los conservadores si no llegan a un acuerdo de inmigración.Trump ha dado por perdido el acuerdo migratorio fraguado durante meses en el Senado por un grupo bipartidista después de que en su última reunión sobre el asunto calificara a países como El Salvador o Haití como "países de mierda".El grupo negociador alcanzó un principio de acuerdo legislativo para una ley que facilite la ciudadanía a más de un millón de jóvenes que ahora son susceptibles de ser deportados y que se criaron en Estados Unidos, que son conocidos también como ‘soñadores’.Una de las disposiciones de la propuesta legislativa contempla también la eliminación de la lotería de visados, con la que ahora se reparten 50 mil permisos al año, para transformar la mitad de ellos en visados para los que se han visto afectados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).Cuando a Trump le explicaron esta postura, y según publicó el diario The Washington Post, el multimillonario reaccionó diciendo:"¿Por qué tenemos a toda esta gente de países de mierda viniendo aquí?", en referencia a El Salvador, Haití y los países africanos.La filtración de esas duras declaraciones ha puesto en jaque las negociaciones migratorias, incluso cuando los demócratas habían accedido a dotar ciertos fondos para la construcción de la barrera fronteriza con México tan demandada por el presidente, y cumplían con sus exigencias de aumentar fondos para seguridad fronteriza.Tras más de cuatro meses de diálogo entre demócratas y republicanos, el tiempo se agota para los más de 800 mil jóvenes que disfrutaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado por el expresidente Barack Obama y cuya vigencia concluye en marzo por órdenes de Trump.

