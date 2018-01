Deroga EU política que facilita mariguana

Washington— El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, se aprestaba a derogar una norma sancionada bajo la presidencia de Barack Obama que allanó el camino para la legalización de la mariguana en todo el país, revelaron a The Associated Press dos personas con conocimiento directo de la decisión.Sessions permitirá a los fiscales federales en las entidades donde la mariguana es legal decidir con cuánta fuerza aplican la ley federal, dijeron las fuentes. Ambas hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a anticiparse al anuncio oficial previsto para las próximas horas.La decisión probablemente acrecentará la confusión acerca de si se puede cultivar, comprar o consumir mariguana en los estados donde ya es legal, ya que la ley federal lo prohíbe. Esto sucede después que se abrieron negocios de venta de mariguana en California, iniciando lo que se prevé será el mercado de mariguana recreativa más grande del mundo.Las encuestas revelan que una gran mayoría de estadounidenses creen que la droga debe ser considerada legal.Sessions ha aplicado una agenda en el Departamento de Justicia acorde con las prioridades del gobierno de Donald Trump en materia de inmigración, opiáceos y otros asuntos, pero los cambios con respecto a la yerba reflejan sus propios intereses. Poco se sabe sobre las posiciones de Trump acerca de la mariguana.Sessions ha comparado la mariguana con la heroína y le ha atribuido los picos de violencia y se preveía que tomaría medidas represivas. Los partidarios de la legalización dicen que ésta elimina la necesidad de un mercado negro y reduciría la violencia, ya que el comercio de mariguana dejaría de estar en manos de delincuentes.El gobierno de Obama anunció en 2013 que no impediría la legalización en los estados siempre que sus autoridades impidieran el transporte a lugares donde seguía siendo ilegal o que cayera en manos de menores de edad y de pandillas criminales. Sessions derogará esa norma, que había aclarado cómo respondería el gobierno federal a medida que los estados empezaban a autorizar el consumo medicinal o recreativo.Desde entonces, el negocio del cannabis se ha convertido en un sector que mueve muchos millones de dólares y sus impuestos financian escuelas, programas educativos y fuerzas del orden. Ocho estados y la capital han legalizado el consumo recreativo. Se calcula que las ventas en California permitirán recaudar mil millones de dólares anuales de impuestos en poco tiempo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.